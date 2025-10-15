Mimar Sinan tarafından 1574'te inşa edilen Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ndeki Payas 2'nci Selim Camisi avlusunda asırlardır ayakta duran bir zeytin ağacı bulunuyor.

1976'da 'Anıt ağaç' olarak tescillenen ağaç zeytin vermeye devam ediyor.

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Atabay Düzenli'nin 2010'daki incelemesiyle yaşı belirlenen 1358 yıllık ağaç, sekiz metrelik tepe çapıyla caminin avlusunu gölgelendiriyor.

Ağaçtaki zeytinler her yıl ekimin ikinci haftasında özenle toplanıp yağa dönüştürülüyor.

Cami imamı İbrahim Gülcü ağaçtan yılda ortalama 300 kilo zeytin toplandığını belirterek şunları söyledi:

"Ağacımız asırlara meydan okuyor, biz de ona gözümüz gibi bakıyoruz. Yaşına rağmen zeytin vermeye devam ediyor. Buraya gelen misafirlerin dikkatini çekiyor. Ben de din görevlisi olarak misafirlere ağacın tanıtımını yapıyorum. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ağacın devamlı takibini yapıyor."