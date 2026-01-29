İngiltere perakende sektöründe yaşanan krizlere bir yenisi daha eklendi. 1960’lı yıllardan bu yana faaliyet gösteren The Original Factory Shop (TOFS), yaptığı başvuruyla iflas koruma sürecine girdi.

İndirimli moda ürünleri, ev eşyası, oyuncak ve kişisel bakım ürünleri satan TOFS'un bu adımı, ülke genelindeki 137 mağazayı ve 1100’ün üzerinde çalışanı doğrudan etkiliyor. Yaşanan gelişme, İngiltere genelinde perakende sektöründeki kırılgan yapıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

ŞUBELER AÇIK KALACAK, ONLİNE SATIŞ KAPATILDI

Şirket adına yapılan açıklamada, danışmanlık firması Interpath’ten Rick Harrison ve James Clark’ın şirketin yönetimini devraldığı duyuruldu. Fiziki şubelerin idare süreci boyunca açık kalacağı belirtilirken, TOFS’un online satış platformunun kapatıldığı açıklandı.

Yetkililer, şubelerin faaliyetlerine devam etmesinin hem çalışanlar hem de alacaklılar açısından kritik olduğunu vurguluyor. Ancak online satış kanalının kapatılması, şirketin dijital gelir modeline dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

SATIN ALMA SONRASI ZORLUKLAR AŞILAMADI

TOFS, 2025 yılında yatırım şirketi Modella Capital tarafından satın alınmıştı. Ancak yeni sahiplik yapısına rağmen şirketin karşı karşıya olduğu yapısal sorunlar çözülemedi.

Modella Capital’in ocak ayı başında yönetime başvurma niyetini açıklamasının ardından, olası satış için üçüncü taraflarla görüşmeler yürüttüğü de doğrulandı. Rick Harrison, TOFS’un uzun yıllardır yerel mağazaların önemli bir parçası olduğunu belirtirken, artan maliyetler ve zayıflayan ticari performans nedeniyle bu noktaya gelindiğini ifade etti.

AYNI HAFTA İKİNCİ BÜYÜK PERAKENDE ÇÖKÜŞÜ

The Original Factory Shop, bu hafta çöken ikinci büyük perakende mağaza olarak dikkat çekti. Yine Modella Capital bünyesinde yer alan Claire’s Accessories, pazartesi günü İngiltere ve İrlanda operasyonları için iflas koruma sürecine girdiğini açıklamış, yaklaşık 1300 çalışanın işinin risk altında olduğu duyurulmuştu.

Uzmanlar, artan kira maliyetleri, düşen tüketici harcamaları ve dijital rekabetin İngiltere perakende sektöründe iflas dalgasını hızlandırdığına dikkat çekiyor.