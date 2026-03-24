Michigan Gölü'nün derinliklerinde tam 139 yıldır gizlenen bir sır, amatör bir araştırma ekibinin inatçı takibi sayesinde gün yüzüne çıktı. 1886 yılında dev dalgalara yenik düşen efsanevi yelkenli F.J. King, onlarca yıl süren başarısız arama çalışmalarının ardından, ezber bozan bir stratejiyle sadece 2 saat içinde tespit edildi.

Yanlış Rotadan Doğru İzlere: Bir Deniz Fenerinin Tanıklığı

Yaklaşık 45 metre uzunluğundaki üç direkli ahşap uskuna F.J. King, battığı o fırtınalı geceden beri bir hayalet gibi aranıyordu. Ancak arama ekiplerinin yıllarca yaptığı en büyük hata, gemi kaptanı William Griffin’in verdiği koordinatlara güvenmekti. Fırtına ve zifiri karanlık altında verilen o hatalı bilgiler, araştırmacıları yıllarca yanlış sulara sürükledi.

Wisconsin Sualtı Arkeoloji Derneği (WUAA) öncülüğündeki 20 kişilik ekip ise bu kez farklı bir yol izledi. Kaptanın fırtına sırasındaki beyanı yerine, kazadan birkaç gün sonra Cana Adası Deniz Feneri görevlisinin notlarına odaklandılar. Fener görevlisi, su yüzeyinden yukarı çıkan gemi direklerini gördüğünü rapor etmişti. Bu küçük ama hayati detay, arama alanını tamamen değiştirdi ve sonuç mucizevi oldu: Sonar cihazı çalıştırıldıktan sadece 2 saat sonra devasa bir batık ekrana yansıdı.

28 Dakikalık Can Pazarı

Geminin hikayesi aslında hüzünlü bir veda ile dolu. 1886'da demir cevheri yüklü olarak Chicago’ya doğru yol alan F.J. King, Door Peninsula açıklarında şiddetli rüzgara yakalandı. Gövdesi su almaya başlayan gemide mürettebat saatlerce pompalarla mücadele etse de, limana 5 mil kala her şey bitti. Kaptan mürettebata gemiyi terk etme emri verdi ve yelkenli sadece 28 dakika içinde 50 metre derinliğe gömüldü. Şans eseri tüm mürettebat kurtulmayı başarmıştı.

Beklenmedik Bir Tablo: Tek Parça Halinde Bir Dev

Araştırmacılar, geminin taşıdığı ağır demir cevheri yükü nedeniyle enkazın paramparça olmuş olmasını bekliyordu. Ancak su altı robotlarıyla yapılan incelemelerde, geminin gövdesinin şaşırtıcı bir şekilde büyük oranda tek parça halinde kaldığı görüldü. Kapaklardan gövde yapısına kadar her şey net bir şekilde seçilebiliyordu.

Bu keşif sadece metal ve odun parçalarından ibaret değil; Great Lakes (Büyük Göller) bölgesinin denizcilik belleğinin kayıp bir parçasının yerine oturması anlamına geliyor. Şimdi bölgenin 3 boyutlu modelleri hazırlanıyor ve alanın "Ulusal Tarihi Yerler" listesine alınması planlanıyor. Michigan Gölü, bir sırrını daha teslim etti ancak derinliklerde hala keşfedilmeyi bekleyen binlerce hikaye olduğu biliniyor.