Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte ildeki üç belediyenin daha AKP'ye geçmesi bekleniyor.

İddialar gündeme bomba gibi düşerken Sözcü TV muhabiri Serkan Alan, AKP'nin Ankara'da tören yapacağını bildirdi. Buna göre, 9 isme rozet takılacağı iddia edildi.

Söz konusu iddiayı Sözcü TV Ana Haber'de aktaran Can Coşkun, şu ifadeleri kullandı:

"Bu 9 ismi belediye başkanı mı, milletvekili mi diye net şekilde sınıflandıramıyoruz, tam olarak bilmiyoruz. Özlem Çerçioğlu, beraberinde ilçe belediye başkanları...

Aydın’dan başka birkaç yer daha verilmişti. Evet ama bu sayı 5’e, 6’ya çıkıyor. 7, 8, 9... Bunlar hangi isimler?

Yarın 15.30–16.00 sularında rozet takılacakmış. Aldığımız net bilgidir."

DİĞER BELEDİYELER HANGİLERİ?

Öte yandan Gaziantep, Yalova, Isparta, Aksaray ve Kastamonu'dan da belediyelerin geçeceği iddia edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yarın AKP'ye katılacak belediyeleri açıkladı.

Saymaz'ın yaptığı paylaşımdaki dokuz belediye şu şekilde:

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın Söke, Yenipazar ve Sultanhisar belediyeleri, Gaziantep'in Şehitkamil Belediyesi, Yalova'nın Altınova Belediyesi; Isparta'nın Yalvaç Belediyesi, Aksaray'ın Yeşiltepe Belediyesi ile Kastamonu'nun Bozkurt Belediyesi.