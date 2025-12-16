Sosyal medyada kamuoyu araştırmalarını paylaşan MDRaporlar sayfası, kasım ayına ait 14 anketin ortalamasını aldı.

ALF Araştırma, Ankara Creative Strategy, Area, Asal Araştırma, BETİMAR, Di-En Araştırma, Europoll, Gündemar, HBS Araştırma, ORC Araştırma, Özdemir Araştırma, Polsam Araştırma, Themis Araştırma ve SONAR'ın araştırmalarına yer verilen çalışmada oy oranları şöyle sıralandı:

CHP yüzde 33,1

AKP yüzde 31,2

DEM yüzde 8,4

MHP yüzde 6,8

İYİ Parti yüzde 5,3

Zafer Partisi yüzde 4,4

YRP yüzde 3,0

A Parti yüzde 2,8

BBP yüzde 2,5

TİP yüzde 1,3

Saadet Partisi yüzde 1,1

MHP BARAJ ALTINDA KALDI

Anket ortalamasında oy oranını en fazla artıran parti yüzde 0,5 ile Anahtar Parti olurken onu CHP, İYİ Parti ve BBP takip etti.

En fazla oy kaybı yaşayan parti ise yüzde 0,8 ile MHP oldu.

MHP'yi ise yüzde 0,3 ile YRP, 0,2 ile AKP izledi.

İşte o anket: