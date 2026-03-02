Bundesliga'da son yıllarda genç oyuncuları dışarıdan getirip parlatarak satmak üzerine strateji izleyen RB Leipzig, yıldız adaylarına bir yenisini daha ekledi. Sezon başında Göztepe'den Brezilyalı golcü Romulo'yu da alan Alman ekibinin yeni bombası 19 yaşındaki Fildişi Sahilli hücumcu Yan Diomande oldu.

Bundan 14 ay öncesine kadar ABD 4. Ligi'nde DME Academy forması giyen genç oyuncu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2024-25 sezonunun başında Leganes'e bedelsiz olarak transfer oldu. Leipzig ise bu sezon başında Diomande'yi 20 milyon euro karşılığında transfer etti.

PİYASA DEĞERİ KISA SÜREDE UÇTU

Asıl mevkisi sol kanat olan ancak sağda da oynayabilen; hızı, çevikliği ve patlayıcılığıyla dikkat çeken Fildişi Sahilli hücum oyuncusu, kısa sürede değerini katladı. Transfermarkt verilerine göre sezon başında 20 milyon euroya transfer olduğunda 1.5 milyon euro olan piyasa değeri, şimdi 45 milyon euroya dayandı.

Bu sezon Bundesliga'da 23 maça çıkan Diomande, 9 gol ve 6 asistle 15 gole direkt katkı sağladı. Genç futbolcu ayrıca Almanya Kupası'nda (DFB Pokal) çıktığı 3 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.

DEVLERİ PEŞİNE TAKTI

Alt liglerden kısa sürede yükselmesine rağmen performansıyla dikkat çeken Diomande, kısa sürede taliplerini de artırdı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre 19 yaşındaki kanat oyuncusuyla Bayern Münih, Manchester United ve PSG gibi Avrupa devleri yakından ilgileniyor.

Öte yandan İspanyol Fichajes'in haberine göreyse Leipzig, genç yıldızının bonservisi için şimdiden 100 milyon euroluk beklenti içine girdi.