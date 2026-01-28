Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler, merkez bankalarının altın talebi ve ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler, altın fiyatlarına yönelik beklentileri yeniden şekillendirdi. Aralarında ABD, Avrupa, Asya ve Kanada merkezli 14 büyük finans kuruluşunun yer aldığı tahminler, 2026 yılında ons altın için güçlü bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

AVRUPA BANKALARININ SENARYOSU

Almanya’nın önde gelen bankalarından Deutsche Bank, 2026 yılı için ons altın tahminini 6 bin dolar olarak açıkladı.

Fransız bankası Societe Generale ise yıl sonu tahminini 1.000 dolar artırarak 6 bin dolara yükseltti.

Almanya merkezli Commerzbank, 2026’nın ortasına kadar ons altın hedefini 4 bin 800 dolar olarak belirledi.

İngiltere merkezli Standard Chartered ise 2026 tahminini 4 bin 488 dolar seviyesinde açıkladı.

ABD’Lİ DEVLER HEDEF YÜKSELTTİ

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, 2026’nın ilk yarısına kadar ons altın hedefini 5 bin 700 dolar olarak duyurdu.

Goldman Sachs, Aralık 2026 için altın tahminini 500 dolar artırarak 5 bin 400 dolara çıkardı.

JP Morgan, 2026 yılı için ons altın beklentisini 5 bin 55 dolar seviyesinde açıkladı.

Bank of America da 2026 tahminini 5 bin dolar olarak paylaştı.

Citi, 0–3 aylık temel senaryosunda altın için hedef fiyatını 5 bin dolar/ons olarak belirledi.

ASYA-PASİFİK TAHMİNLERİ

İngiltere merkezli HSBC, ons altın için 4 bin 450 dolar tahmininde bulundu.

ANZ, haziran 2026 için 4 bin 600 dolar, yıl sonu için ise 4 bin 400 dolar öngörüsünü açıkladı.

İsviçre merkezli UBS, 2026 beklentisini 4 bin 700 dolar olarak duyurdu.

Singapur merkezli OCBC, 2026 yıl sonu için altın tahminini 5 bin 600 dolar seviyesinde açıkladı.

RBC’DEN EN İDDİALI SENARYO

Kanada merkezli RBC Capital Markets, 2026 yıl sonu için ons altın hedefini 7 bin 100 dolar olarak açıkladı.

RBC analizinde, 1976, 2007 ve 2015 yıllarındaki tarihi altın rallileri referans alınarak mevcut yükselişin istisnai olmadığı vurgulandı. Yaklaşık 844 gündür süren yükseliş trendinin Eylül veya Aralık aylarına kadar uzayabileceği belirtildi.

Rapora göre, 2026 yılı 2025’teki yaklaşık %65’lik getiri performansını tekrar ederse, ons altın fiyatı yıl sonunda 7.100 dolar seviyesine ulaşabilir.

"ALTINDA TAVAN FİYAT YOK" VURGUSU

RBC raporunda, altının diğer varlık sınıflarından farklı olarak sert bir değerleme tavanına sahip olmadığı ifade edildi. Raporda şu değerlendirmeye yer verildi:

“Yatırımcıların veya resmi sektörün, özellikle merkez bankalarının altın biriktirme iştahında bir zayıflama görmüyoruz. Aksine yukarı yönlü riskler halen oldukça güçlü.”

GÖZLER TRUMP VE FED BAŞKANINDA

Altın fiyatları açısından bir sonraki kritik eşik, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları ve Fed kararları olacak. Bugün açıklanacak Fed faiz kararının sabit tutulması bekleniyor. Fed Başkanı Powell'ın konuşması ise piyasanın asıl odak noktası olacak.

Öte yandan Güney Kore’ye yönelik yeni gümrük vergileri, ticaret anlaşmalarının hızla göz ardı edilebileceği riskini yeniden gündeme getirdi.

Piyasa oyuncuları ayrıca Fed Başkanı seçimi, FOMC toplantıları ve önümüzdeki hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine odaklanmış durumda.

