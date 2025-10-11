Hindistan, enerji dönüşümünde kritik bir adım atmaya hazırlanıyor. Rajasthan eyaletinin Nagaur kentindeki Degana bölgesinde 14 milyon tonluk dev bir lityum rezervi keşfedildi. Bu keşif, ülkenin stratejik öneme sahip bu mineralde kendi kendine yeterli hale gelmesini sağlayabilir ve Çin’e olan bağımlılığı büyük ölçüde azaltabilir.

Maden Bakanlığı, Hindistan’ın bugüne kadarki en büyük lityum yatağı olarak değerlendirilen bu rezerv için açık artırma sürecini başlattı.

LİTYUM İHTİYACININ YÜZDE 80'NİNİ KARŞILAYACAK

Hindistan Jeolojik Araştırma Kurumu’nun (GSI) verilerine göre, Degana’daki rezervlerin yaklaşık 14 milyon ton olduğu tahmin ediliyor. Bu miktar, ülkenin toplam lityum ihtiyacının yüzde 80’ine denk geliyor. Şu anda Hindistan, lityum ihtiyacının yüzde 70 ila 80’ini Çin’den karşılıyor. Bu nedenle yeni keşif, ülkenin dışa bağımlılığını azaltma yolunda kritik bir gelişme olarak görülüyor.

LİTYUM NERELERDE KULLANILIR?

Lityum, elektrikli araç (EV) bataryalarından nükleer enerji santrallerine kadar birçok stratejik alanda kullanılıyor. Bölgedeki sondaj çalışmalarının yaklaşık 26 bin metre derinliğe ulaştığı, yalnızca lityum değil tungsten, bizmut, kalay ve kobalt gibi diğer değerli minerallerin de araştırıldığı bildirildi.