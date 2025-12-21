Almanya'da yetkililerin araştırmasına göre internet üzerinden radikalleştiği belirlenen 14 yaşındaki bir kız çocuğu, çevresi için ciddi tehdit oluşturduğu gerekçesiyle ülkedeki yaklaşık 50 psikiyatri kliniği tarafından reddedildi.

Alman basınından Der Spiegel'in haberine göre kız çocuğu geçici olarak Paderborn bölgesinde, yüksek güvenlikli bir alanda kurulan özel bir konteynerde tutulacak. Konteynerin çevresinde 24 saat silahlı güvenlik bulunacak.

"NE HASTANE ALIYOR NE CEZAEVİ"

Yetkililerin en büyük çıkmazı ise mevcut sistemin bu vakaya çözüm üretememesi oldu. Radikalleşmenin tek başına akıl hastalığı olarak kabul edilmemesi, zorunlu tedavinin önünü kapatıyor. Öte yandan kız çocuğunun yaşı nedeniyle cezaevine konması da hukuken mümkün değil.

Alman medyasına göre son saldırıdan önce sosyal hizmetler ve çocuk koruma birimleri, ülke genelinde yaklaşık 50 psikiyatri kliniğine başvursa da kliniklerin tamamı, personelin ve diğer hastaların güvenliğini gerekçe göstererek kabul etmeyi reddetti.

HEMŞİREYİ SIRTINDAN BIÇAKLADI

Aktarılana göre en ciddi olay, ağustos ayında Paderborn'daki bir klinikte yaşandı. O dönem 13 yaşında olan kız çocuğu, güvenlik görevlisinin kısa süreliğine mutfaktan çıkmasını fırsat bilerek mutfaktaki bir bıçağı ele geçirdi. Genç kız, 24 yaşındaki bir hemşireyi sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan hemşire, acil ameliyatla hayata tutunabildi.

"14'ÜME GELMEDEN ÖLDÜRMEK İSTİYORUM"

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre kız çocuğu saldırılarını bilinçli şekilde planladı. İnternette polisleri "kafir" olarak nitelendirdiği yazışmalar yaptığı, hatta 14 yaşına gelmeden cinayet işlemeyi hedeflediğini açıkça dile getirdiği ortaya çıktı.

Almanya'da cezai sorumluluğun 14 yaşında başlaması, kızın bu yaştan önce suç işleyerek cezadan kurtulmayı amaçladığı iddialarını güçlendirdi. Yetkililer, çocuğun daha önce korumalı bir tatil tesisinde tutulmaya çalışıldığını ancak iki kez kaçtığını açıkladı. Kaçış girişimlerinden birinde cam kırdığı ve elindeki cam parçasıyla bir polis memurunu tehdit ettiği bildirildi.