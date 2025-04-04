Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde küçükbaş hayvanlarıyla ilgilenen Metin Çetinkaya ile oğlu R.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
BABASINI EKMEK BIÇAĞIYLA BIÇAKLADI
İddiaya göre, aile içinde şiddet uyguladığı öne sürülen Metin Çetinkaya, R.Ç. tarafından ekmek bıçağıyla karnından bıçaklandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki bıçak darbesi alan Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Metin Çetinkaya
GÖZALTINA ALINDI
R.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı. Diğer yandan Metin Çetinkaya'nın cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Dursunbey ilçesine bağlı İsmailler Mahallesi'nde toprağa verilecek.