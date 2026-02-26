9 Aralık 2024 tarihinde Sanayi Mahallesi’nde meydana gelen ve başlangıçta "intihar" olarak ihbar edilen olayın ardındaki korkunç gerçekler, mahkeme salonunda gün yüzüne çıktı.

14 yaşındaki E.D.’nin babasını öldürdüğünü itiraf etmesiyle başlayan süreçte; anne, abla ve küçük kız hakim karşısına çıktı.

CİNAYETİ ANLATTI: 'FİLMDE GÖRDÜM'

Duruşmada pedagog eşliğinde savunma yapan 14 yaşındaki E.D., cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı:

"- Babam annemi boğmaya çalıştı, annem elinden zor kurtuldu. Bizi taciz ettiği, dövdüğü zamanlar aklıma geldi. Ben yapmasaydım o bize daha büyük zarar verecekti.

- Televizyonda film izliyordum. Birinin eldiven takarak parmak izini sakladığını gördüm. Çekmeceden eldivenleri alıp taktım. Babam bana silah kullanmayı öğretmişti, başında bekledim ve tetiğe bastım."

Cinayetin ardından silahı babasının eline tutuşturduğunu ve barut kokusundan kurtulmak için duş aldığını belirten E.D., sabah saat 07.00’de annesini uyandırarak olayı anlattığını söyledi.

'BİZİ KABLOYLA DÖVERDİ'

Tutuksuz yargılanırken duruşma sonunda tutuklanan anne Eylem Dilsiz ise yıllardır süren şiddeti anlattı:

"Eşim Suudi Arabistan’dan döndükten sonra psikolojisi bozuldu. Bizi odaya kapatıp kabloyla dövüyordu. Olay gecesi beni boğmaya çalıştı, elinden zor kurtulup çocukların odasına sığındım. Sabah kızım 'babamı vurdum' dediğinde inanmadım, odaya gidince cesedi gördüm."

Dava dosyasındaki en kritik iddia, E.D.’nin cenaze için gittikleri Diyarbakır’da kuzenine yaptığı itiraf oldu. İddiaya göre küçük kız kuzenine; "Gece annemle babam tartıştı, babam uyuyunca annem elime silahı verip öldürmemi söyledi" demişti. Bu ifade, annenin cinayetteki rolünün sadece "izlemek" değil, "azmettirmek" olabileceği şüphesini güçlendirdi.

'KULAKLIKLA YATTIĞIM İÇİN SİLAH SESİNİ DUYMADIM'

E.D.'nin ablası Rojin Dilsiz savunmasında, "Olay günü yine kavga olduğu için ben artık her gece alıştığım için odama çekiliyordum. Odama çekildikten sonra gelip babam uyandırmaya çalışıyordu. Uyandırmaya çalışıyordu da uyanmıyordum. Kalkıp kavga edelim diye hep bunu söylüyordu. Ben de artık son zamanlarda kulaklığımı takıp uzanıyordum. O kavga sesini duymak istemediğim için. Sonra sabah da kalktım, odaya gittim. Sürekli her sabah kalkıp bizi uyandırıp bağırıp çağırıyordu siz niye işe gitmiyorsunuz diye. Ancak bu sefer bizim odamıza gelmedi. Ses çıkmayınca ben odaya gittim. O şekilde görünce artık bağırıp çağırdım. Kulağımda kulaklık olduğu için silah sesi duymadım" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savunmaları ve avukat beyanlarını değerlendiren mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Tutuksuz yargılanan anne Eylem Dilsiz, "Tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verildi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 2 Nisan 2026 tarihine ertelendi.