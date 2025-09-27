Oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster, Kadıköy Caddebostan'da Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde 2 Şubat 2011'de ölü olarak bulunmuştu. Bu ölüm Türkiye'yi yasa boğarken, Foster hayatını kaybettiğinde geride minik bir erkek çocuğu bıraktı.

Şimdilerde 16 yaşında olan Can Kılıç'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Önceki gün spor salonunda verdiği bir pozu Instagram'da paylaşan Can'ın değişimi ve annesine olan benzerliği dikkat çekti.

8 AY SONRA EVLENDİ

Defne Joy Foster'ın vefatının ardından eşi İlker Yasin Solmaz, "Çocuğum çok küçük, onun anne sevgisine ihtiyacı var" diyerek anaokulu müdürü Beyza Dankal'la evlenmişti.

Beyza Dankal ile mutlu bir evlilik sürdüren Solmaz, oğlu Can'ı da yanına almıştı.