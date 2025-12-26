İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 3 Temmuz 2011’de başlatılan “Futbolda Şike Soruşturması” sürecine ilişkin kritik isimler gözaltına alındı. Dönemin TFF Başkan Vekili Lütő Arıboğan, Genel Sekreteri Ebru Köksal ve Hukuk Müşaviri İlhan Helvacı ile TMOK Başkanı Ahmet Gülüm ifade vermek için sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.



SORUŞTURMA 14 YIL SONRA HACKLENEN MAİL HESABI İLE BAŞLADI



Şüphelilere, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım’ ve ‘Soruşturma gizliliğini ihlal’ suçlamaları yöneltildi. Fenerbahçe Kulübü ve Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu’nun kendisine gönderilen Lütfi Arıboğan'ın hacklenen mail hesabına ait belgeleri savcılığa ulaştırması üzerine sürecin yeniden hızlandığı iddia edildi. O dönem, adı geçen isimlerin UEFA ile yapılan yazışmaları yanlış yönlendirdiği, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne gönderilmemesini sağladığı sarı-lacivertli camia tarafından sürekli dile getiriliyordu. Soruşturmada Ali Koç’un da “Şikayetçi” sıfatıyla yer aldığı belirtildi.



BARANSU'YLA 101 TEMAS



6 saat adliyede kalan isimlerden Ebru Köksal ve Ahmet Gülüm direkt savcılıktan serbest kaldı. Lütő Arıboğan ve İlhan Helvacı ise sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Arıboğan’ın mahkemeye sevk yazısında eylemlerinin tutuklamayı gerektirdiği ancak sağlık problemleri nedeniyle adli kontrol tedbirinin yeterli olacağı ifade edildi. Arıboğan’ın FETÖ üyesi Baransu ile 101 kez HTS kaydı olduğu da vurgulandı.



'BURUK DA OLSA SEVİNÇLİYİZ'



Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Lütfi Arıboğan, Ebru Köksal, İlhan Helvacı ve Ahmet Gülüm’ün gözaltına alınması sonrası şu açıklamayı yaptı: “Savcı’ya 8 saat ifade verdik. Bizden sonra Aziz Yıldırım da gidip bilgiler verdi. Bu gelişme bizi çok heyecanlandırdı. Buruk da olsa bir sevincimiz var. TFF’nin FETÖ bağlantısı, UEFA’yı, basını manipüle etmesinin kanıtları olan bir dosyadan bahsediyoruz. İnşallah sonunda Fenerbahçe 3 Temmuz’daki haklılığını her platformda kabul ettirdiği gibi burada da tescilleyecektir.