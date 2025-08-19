Ege Denizi’nde Çanakkale ilinin Gökçeada ilçesine 37 kilometre uzaklıkta ve Türk turistlerin yoğun olarak ilgi gösterdiği Semadirek (Samothraki) adasında 14 yıl önce kapatılan gümrük kapısının yeniden açılmasına karar verildi.

TÜRK TURİSTLER SEMADİREK ADASININ UMUDU OLDU

7 GÜNLÜK Ekspres vize ile adaya Türk turistlerin akın etmesinden memnun olan turizm yöneticileri, feribot ile adaya gelen turistlerin uzun saatler boyunca gümrükte beklemesinin anlamsız ve yorucu olduğunu belirtti.

Semadirek Belediyesi’nin gümrükteki uzunu yığılmaları önlemek amacıyla sıkıntıyı Atina’ya ilettiği ve kapatılan gümrük kapısının yeniden faaliyete geçirilmesini istediği açıklandı.

SEMADİREK BU YAZ KAPIDA VİZEYE DAHİL EDİLMİŞTİ

Bu yaz turizm sezonunda Semadirek, söz konusu kapıda vize programına dahil edilmişti. Ancak, adanın Kamariotissa Limanı’nda gümrük altyapısı ve personel eksikliği nedeniyle program aktif olarak uygulanamadı.

Adanın Turizmden Sorumlu Belediye Başkanı Yardımcısı Triantafillia Salamani, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gümrük kapısının yeniden açılması için önemli adımların atıldığını belirtti.

ALTYAPI VE PERSONEL SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Salamani’nin açıklamalarına göre, gümrük kapısı için gereken altyapı çalışmalarının maliyetlendirilmesi ve tasarlanması için Dedeağaç Liman Müdürlüğü teknik danışmanı görevlendirildi. Bu çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz, adaya ataması yapılan gümrük memuru da göreve başlayacak.

Salamani, limanda bir gümrük kapısının bulunmamasının, sadece Türkiye’den gelen turistler için değil, aynı zamanda adanın Doğu Akdeniz’deki stratejik konumunu güçlendirmesi açısından da hayati bir rol oynadığını vurguladı.

DENİZ BAĞLANTISI DA GEREKLİ

Ancak gümrük kapısının açılması tek başına yeterli değil. “Ekspres Vize” programının tam anlamıyla uygulanabilmesi için, Semadirek ile Türkiye kıyıları arasında doğrudan ve düzenli feribot seferlerinin iki ülke tarafından aktif hale getirilmesi istendi.