Hayatının aşkı İzzet Özilhan ile bir dönemin fenomen dizisi 'Doktorlar'ın kadrosunda yer aldığı zamanlarda tanışan Yasemin Özilhan, eşi Anadolu Grubu'nun sahibi Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Bey için oyunculuk kariyerini bitirerek 16 Temmuz 2011 tarihinde nikâh masasına oturmuştu.

Bu evlilikten Emine ve Ela adında iki kız çocuk sahibi olan ünlü çift, bir süredir ayrılık dedikodularıyla gündemdeydi.

Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliklerini dün görülen tek celselik dava ile sonlandırdıklarını duyurdu. Sürecin tamamen anlaşmalı olarak gerçekleştiğini ifade etti.

"İHANET VE ALDATMA YOK"

Yasemin Özilhan'ın sosyal medyada yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

''Kamuoyunun bilgisine, 14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir."

"Son günlerde basında yer alan 'ihanet' ve 'aldatma' içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim."

"İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.''