Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri, daha önce takipsizlikle sonuçlanan dosyayı yaklaşık 9 ay önce gelen bir ihbar üzerine yeniden incelemeye aldı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma çerçevesinde Osman Aktepe’nin ailesi ile olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen kişiler teknik ve fiziki takibe alındı. Çalışmaların ardından aralarında anne G.Ç., baba, dayı ve yakın çevreden kişilerin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

4 ZANLI TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne G.Ç., komşusu S.Ö. ve 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Baba, dayı ve diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.