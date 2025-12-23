Bulgaristan’ın 1 Ocak 2026 itibarıyla euroya geçerek Euro Bölgesi’nin 21’inci üyesi olacak olması, ülkede yaklaşık 145 yıldır kullanılan Bulgar levasının tedavülden kalkmasına yol açacak. 1881 yılından bu yana yürürlükte olan ulusal para birimi leva, euroya geçişle birlikte yerini tamamen euroya bırakacak.

Euroya geçiş sürecinde uygulanacak sabit kurun 1 euro = 1,95583 Bulgar levası olarak belirlendiği açıklandı. Bu oran, geçiş sürecinde fiyatların ve mali işlemlerin dönüştürülmesinde esas alınacak.

MERKEZ BANKASI DÜZENLEMELERİ YAPTI

Türkiye’de de Bulgaristan’ın euroya geçiş kararına paralel düzenlemeler hayata geçirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren alım satıma konu olan dövizler listesinden Bulgar levasını çıkardı. Söz konusu karar, 20 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle birlikte, TCMB nezdinde Bulgar levası üzerinden gerçekleştirilen döviz alım-satım işlemleri 2026 yılının başından itibaren sona erecek.

TABELALARDAN KALDIRILDI

Bulgaristan ile yoğun sınır ticaretinin yaşandığı Edirne’de de gelişmeler döviz piyasasına yansıdı. Döviz bürolarındaki fiyat bilgilendirme tabelalarından Bulgar levası kuru kaldırıldı. Ancak tabelalarda yer almamasına rağmen, döviz bürolarının leva bozdurma işlemlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Leva bozdurmak isteyen vatandaşlar için alım fiyatlarının 20 ila 24 TL arasında seyrettiği öğrenildi.