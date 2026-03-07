İktidar yandaşlarına ihale dağıtmaya devam ederken, SÖZCÜ de gerçekleri yazmaktan vazgeçmiyor. SÖZCÜ 3.5 ay önce 9 Kasım 2025’te Aksaray-Ulukışla-Yenice Yüksek Hızlı Tren Demiryolu Hattı ihalesini manşetine taşıdı. 146 milyar lira bedelli hattın ihalesinin hangi şirketlerde kalacağını yazdı. İhaleler tam da SÖZCÜ’nün dediği gibi Rönesans, Taşyapı ve Fernas arasında paylaşıldı.

3 etap şeklinde yapılan projenin ilk etabını Erman Ilıcak’ın sahibi olduğu Rönesans Holding’e ait REC firması 47 milyar 753 milyon liraya aldı. İkinci etap ise 48 milyar 654 milyon 613 bin lira bedelle İBB soruşturmasında Ekrem İmamoğlu’na ‘çete lideri’ diyen Emrullah Turanlı’nın şirketi Taşyapı ile Özgün İnşaat ortaklığına gitti. Şimdi üçüncü etap ihalesi de gerçekleşti.

DERHAL İPTAL EDİN

Son etap ihalesi 49 milyar 978 milyon 833 bin lira ile AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun şirketi Fernas’a verildi. Aksaray ve Mersin’i İskenderun Körfezi’ne bağlayacak olan YHT hattı için bundan 3.5 ay önce SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, aynı sırayla ihalelerin bu şirketlere verileceğini söylemişti. Üç etabın da tamamlanması ve ihalenin bu şirketlerde kalması üzerine SÖZCÜ’ye konuşan Karasu şunları söyledi: “Pazarlık usulü kullanılarak rekabet de ortadan kaldırıldı.

Milyarlık kamu kaynağı birkaç müteahhit arasında paylaştırıldı. Buna kimse ‘tesadüf’ diyemez. İşçiyi, emekçiyi, emekliyi sefalete mahkum eden bir kaynak talanıdır. Bakan Uraloğlu bu adrese teslim ihalelerin bir parçası değilse derhal ihaleleri iptal eder.”

SÖZCÜ’ye dava açtılar

Gazeteniz SÖZCÜ, 3.5 ay önce bu ihalelerin kimlere verileceğini yazınca Taşyapı’nın sahibi Emrullah Turanlı, habere karşı dava açtı. Turanlı, bu haberin yalan bilgiyi alenen yaydığını, iftira, hakaret ve haksız rekabet içerdiğini, halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiğini iddia etti. Ancak aradan geçen 3.5 ayda gerçekleşen ihaleler haberin gerçekliğini ortaya koydu. Bu sürede mahkemeyi yanıltan ve yargıyı oyalayan ise Emrullah Turanlı oldu. Turanlı’nın mumu yalnızca 3.5 ay yanmış oldu.