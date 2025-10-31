PFDK, bahis oynadığı gerekçesiyle disipline sevk edilen 152 hakemin 149'una 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiğini bildirdi.

Türk hakemliğindeki bahis skandalı sonrası açılan soruşturma kapsamında 152 hakem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. PFDK, söz konusu 152 hakemin 149'una 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verirken; Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay hakkındaki incelemenin devamına karar verildi.

PFDK'dan yapılan açıklama sonrası 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası alan 149 hakemin akıbeti merak konusu oldu.

MESLEKTEN MEN EDİLECEKLER

Bir defada 45 gün ve toplamda 90 günden fazla hak mahrumiyeti alan hakemlerin lisansları iptal edilir ve kariyerleri sona erer. Dolayısıyla söz konusu kararın kesinleşmesi halinde 149 hakem meslekten men edilecek.

PFDK'nın ceza verdiği 149 hakemin 1 hafta içinde Tahkim Kurulu'na itiraz etme hakkı bulunuyor. Tahkim Kurulu'nun cezaları onaylaması durumunda 149 hakemin kariyeri sona erecek.

MHK Talimatı'ndaki madde 40/b'de yar alan ifade şöyle:

"Herhangi bir nedenle Disiplin Kurulları tarafından bir defada 45 gün ve toplamda 90 günden fazla süreyle cezalandırılan ve haklarındaki ceza kararı kesinleşen hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisansları ayrıca bir karara gerek kalmaksızın iptal edilir."