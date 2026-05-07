Spor dünyasında kurallar değişir, teknolojiler gelişir ama tenisin kalbinde bir renk asla değişmez: Beyaz. İlk kez 1877 yılında Wimbledon kortlarında bir "nezaket kuralı" olarak başlayan beyaz giyme zorunluluğu, 2026 yılında hala tenis için bir simge halinde sürdürülüyor.

BEYAZ GİYMENİN SEBEBİ SADECE MODA DEĞİL

Viktorya Dönemi İngiltere’sinde tenisin bir "bahçe partisi sporu" olduğu günlerde, renkli kıyafetlerde görünen ter lekeleri büyük bir nezaketsizlik sayılmaktaydı. Beyazın teri gizlemesi ve dönemin elit tabakası için bir statü sembolü olması, bu rengi kortların resmi üniforması haline getirdi. 1890’da resmiyet kazanan bu kural, o günden bugüne "kar beyazı" standartlarından taviz vermedi.

KURAL YÜZÜNDEN İSYAN EDEN TENİSÇİLER DE VAR

Öte yandan, sporun daha renkli ve aykırı karakterleri bu kuralı her dönem bir "esaret" olarak nitelendirdi. Tenis tarihinin unutulmaz isimlerinden Andre Agassi, 1980’lerin sonunda bu kuralı protesto etmek amacıyla kariyerinin en verimli yıllarında turnuvayı boykot ederek Londra’ya gitmeyi reddetmişti. Hatta kortların en beyefendi isimlerinden biri olarak bilinen Roger Federer bile, 2013 yılında ayakkabısının altındaki turuncu taban detayı nedeniyle hakemlerden uyarı almış ve ayakkabılarını değiştirmek zorunda kalmıştı.

TARİHE SAYGI GÖSTERGESİ

Bu köklü geleneğin savunucuları, beyazın tenisi diğer tüm sporlardan ayıran bir zarafet ve disiplin simgesi olduğunu vurguluyor. Onlara göre beyaz giymek, görsel karmaşayı engelleyerek izleyicinin odağını sadece sporcunun teknik becerisine ve performansına yönlendiriyor. Ayrıca Wimbledon gibi tarihi arenalarda bembeyaz bir kort tasarımı, oyunun tarihine duyulan derin bir saygıyı temsil ediyor ve tenisin "beyaz spor" olarak anılan o asil ruhunu yaşatıyor. Gelenekçiler için bu renk, sporun evrensel dilinde eşitliği ve saf rekabeti simgeleyen bir unsur olmaya devam ediyor.