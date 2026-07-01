Brezilya'nın geleneksel olarak büyük ölçekli tahıl ve soya üretimiyle tanınan Mato Grosso bölgesinde, küçük bir aile işletmesi uyguladığı modern yönetim teknikleriyle dikkat çekici bir tarımsal dönüşüme imza attı. Tangara da Serra ilçesindeki Estancia Sao Francisco, 2017 yılında sadece 50 fide ile deneme amaçlı başlattığı muz üretimini, bugün 9 hektarlık alanda 15 bin ağaca ulaştırarak kesintisiz bir ticari modele dönüştürdü.

Senar Transforma programında paylaşılan verilere göre, daha önce soya üretimi için kiraya verilen arazide kurulan bu sistem; sulama altyapısı, güneş enerjisi yatırımı ve teknik destek (ATeG) sayesinde bölgedeki şiddetli kuraklık dönemlerinden etkilenmeden her hafta düzenli hasat yapabiliyor.

BİTKİ BAŞINA 15 İLA 30 LİTRE SU SAĞLIYOR

İşletmenin muz üretimine geçişi, pazar analizine ve doğru zamanlama stratejisine dayanıyor. Bölgede kurak mevsimlerde genel muz arzının düşmesi ve fiyatların yükselmesi eğilimini gözlemleyen üretici, üretimi tamamen sulama altyapısı üzerine inşa etti. Bitki başına günlük 15 ila 30 litre su sağlayan damlama sulama sistemi sayesinde, bölgedeki arz sıkıntısının en yoğun olduğu kurak aylarda bile üretim hacmi korunarak piyasaya kesintisiz ürün sunuluyor.

Üretilen muzlar, alıcıların ürünü doğrudan çiftlikten teslim alması koşuluyla kilogramı 5 Brezilya Reali (R$) sabit fiyatla satılıyor. Üretilen tüm hacmin depolama maliyetine girilmeden doğrudan kaynakta nakde çevrildiği bildirildi.

MAKSİMUM DÜZEYE ULAŞTIRILDI

Toplam 17 hektarlık arazinin 15 hektarlık kullanılabilir alanını en yüksek verimle değerlendirmek isteyen işletme, Senar Mato Grosso’nun Teknik ve Yönetsel Yardımı (ATeG) kapsamında ziraat mühendisleri eşliğinde dikim geometrisini yeniden düzenledi.

Geçmişte manuel olarak yapılan 2x2 veya 3x2 metrelik tek hatlı dikim modeli, traktör ve mekanizasyon kullanımına uygun hale getirilerek "çift hat" sistemine dönüştürüldü. Hatlar arasında 4 metre, çalışma sokaklarında 2 metre boşluk bırakılarak hektar başına düşen bitki yoğunluğu 1.666 adede çıkarıldı ve alan verimliliği maksimum düzeye ulaştırıldı.

KADEMELİ ÜRETİM MODELİYLE HAFTALIK HASAT

İşletmenin en kritik yönetim mekanizmalarından birini "kademeli dikim" stratejisi oluşturuyor. Arazideki parsellerin tamamının aynı yaşta olması engellenerek; hasat aşaması, yeni filizlenen fideler, 4-5 aylık gelişim dönemi ve salkım bağlama evresi farklı parsellerde eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Bu organizasyon sayesinde işletmede haftada bir veya iki kez olmak üzere, yılın 52 haftası boyunca düzenli hasat gerçekleştiriliyor. Toplanan salkımlar hangar tesisinde ayıklama, yıkama ve kasalama işlemlerinden geçerek doğrudan Tangará da Serra, Campo Novo, Sapezal ve Diamantino gibi çevre şehirlerdeki dağıtım ağlarına sevk ediliyor.

RÜZGARA DAYANIKLI VE YÜKSEK VERİMLİ

İşletme, bölgedeki sert rüzgarlara ve hastalıklara karşı direnç sağlamak amacıyla 2021 yılında Embrapa Fruticultura (Brezilya Tarımsal Araştırma Kurumu) ile bir araştırma ortaklığı yürüttü. Yapılan testlerin ardından eski çeşitlerin yerine, bölge şartlarına en uyumlu genotip olan BRS Terra Ana kültivarı seçildi ve arazinin tamamına hakim kılındı. 3 ila 3,5 metre arasındaki kısa boyu sayesinde sert rüzgarlarda devrilme riskini en aza indiriyor. Bölgede yaygın olan Fusarium (Panama Hastalığı) ırklarına ve Sarı Sigatoka hastalığına karşı yüksek direnç gösteriyor. Eski kullanılan Farta Velhaco çeşidine kıyasla belirli koşullarda 2 ila 3 kat daha fazla ürün veriyor.

Senar Mato Grosso yetkilileri, eyalet genelinde 519 meyve üreticisine teknik destek sağladıklarını ve bunlar arasında muzun en yoğun talep gören ürün olduğunu belirtti.