Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin personel alımı için düğmeye basıldı. Adliye ve ceza infaz kurumlarında personel ihtiyacının giderilmesi amacıyla yapılacak personel alımları iki aşmalı şekilde gerçekleşecek. Başvurular e-Devlet üzerinden online olarak yapılacak. Başvurularda 2024 KPSS puanları esas alınacak.

BAŞVURULAR BAŞLADI

İki aşamalı olarak gerçekleşecek işe alım sürecinde 2026 Mart ayı içerisinde 10 bin personel ve 2026 Haziran ayı içerisinde 5 bin personel alımı yapılacak. Başvuru süreci resmi olarak baladı ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurmak için en az lise mezunu olma şartı aranıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Adalet Bakanlığı bünyesinde şe girmek isteyenlerin lise, ön lisans ya da lisans mezunu olması gerekiyor. Ayrıca adayların 2024 KPSS'ye girmiş olması gerek. Başvurulacak kadroya göre ilgili puan türlerinde puan alan bireyler başvuru sağlayabiliyor.

HANGİ KADROLARDA ALIM OLACAK?

Adalet Bakanlığı tarafından açılan ilanlarda pek çok farklı alanda alım yapılacağı duyuruldu. İşte alım yapılacak olan meslekler:

-Ceza İnfaz Kurumu Katibi

-Mübaşir

-Büro Personeli

-İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)

-Koruma ve Güvenlik Görevlisi

-Mühendis

-İstatistikçi

-Psikolog

-Hemşire

-Sağlık Teknikeri

-Teknisyen / Tekniker

-İşaret Dili Tercümanı

-Şoför

-Aşçı

-Hizmetli

-Kaloriferci

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Resmi ilana e-Devlet paneli içerisinden erişebilirsiniz. KPSS puanlarınıza ve yeterliliklerinize göre başvurularınızı tamamladıktan sonra şartları sağlamanız halinde yazılı sınav ve sözlü mülakat süresi başlıyor. Mülakatlardan başarıyla geçtikten sonra ise güvenlik soruşturması sonrası atamalar gerçekleştirilecek.