Türkiye genelinde 32 milyona yakın araç sahibini ilgilendiren yeni zorunlu trafik sigortası azami prim tarifesi duyuruldu. Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) tarafından açıklanan verilere göre, şehir ve risk basamaklarına göre değişen yeni tutarlar, araç türlerine göre ciddi farklılıklar gösteriyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte trafik sigortası primlerine ortalama %1 oranında zam yapıldı. İstanbul’da 4. basamaktan sigorta yaptıran bir otomobil sahibinin ödemesi gereken tutar 14 bin 911 TL olarak belirlendi. Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkan sürücüler ise 993 TL para cezası ödeyecek ve araçları trafikten men edilecek.

ŞEHİR ŞEHİR TRAFİK SİGORTASI PRİMLERİ

Yeni tarifeye göre en yüksek primler büyükşehirlerde belirlendi:

-İstanbul: En riskli sürücünün primi 44 bin 733 TL, en düşük risk grubundaki sürücünün primi 7 bin 456 TL oldu.

-Ankara: En yüksek prim 43 bin 467 TL, en düşük prim 7 bin 245 TL olarak açıklandı.

-İzmir: En yüksek prim 42 bin 201 TL, en düşük prim ise 7 bin 34 TL oldu.

Riski yüksek sürücülerle en düşük risk grubundaki sürücüler arasında yaklaşık %500’lük bir fark bulunuyor.

TİCARİ TAKSİ PRİMLERİ REKOR SEVİYEYE ÇIKTI

Yeni tarifede ticari taksiler için belirlenen primler de dikkat çekti.

İstanbul’da sıfırıncı basamakta bulunan bir ticari taksinin sigorta primi 117 bin 861 TL olurken, risksiz sürücüler için bu tutar 19 bin 644 TL’ye düştü.

Ankara’da en yüksek prim 114 bin 526 TL, İzmir’de ise 111 bin 190 TL olarak açıklandı.

OTOBÜSLER SİGORTA LİSTESİNDE ZİRVEDE

Zorunlu trafik sigortasında en yüksek prim ödemesi otobüs sahiplerine ait oldu.

İstanbul’da 31 koltuk ve üzeri otobüslerin sıfırıncı basamak primi 282 bin 495 TL’ye yükseldi. Aynı araç için en düşük prim (8. basamakta) 46 bin 136 TL olarak kayıtlara geçti.

Bu oranlarla otobüsler, sigorta primleri açısından zirvede yer aldı.

SİGORTASIZ ARAÇLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Yeni tarifeye göre, sigortasız araç kullanmanın cezası 993 TL olarak belirlendi. Bununla birlikte, sigortasız araçla trafiğe çıkan sürücüler yalnızca para cezası ödemekle kalmayacak, aynı zamanda araçları da trafikten men edilecek.

ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN SİGORTA YÜKÜ ARTTI

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, sürücülerin prim yükü bir miktar daha artarken, sigortasız trafiğe çıkanlara yönelik denetimlerin de sıkılaştırılması bekleniyor.

Uzmanlar, prim farklarının sürücü risk profiline göre değiştiğini vurgulayarak, “Düzenli sigorta yenilemeleri ve hasarsızlık indirimi, uzun vadede sürücülere ciddi avantaj sağlar” uyarısında bulundu.