İsrail’in Tahran’a yönelik “önleyici saldırı” başlattığını duyurmasının ardından küresel piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandı. Tahran’dan patlama seslerinin geldiğine dair haberlerin yayılmasıyla riskli varlıklarda satış baskısı hızla arttı. Jeopolitik gerilimin tırmanması, kripto para piyasasında da ani ve derin düşüşlere yol açtı. KRİPTO PİYASASI DİKEN ÜSTÜNDE Saldırı haberinin ardından yalnızca 15 dakikada yaklaşık 100 milyon dolarlık uzun (long) pozisyon tasfiye edildi. Özellikle kaldıraçlı işlem yapan yatırımcılar, ani fiyat hareketleri karşısında ciddi zarar yaşadı. Savaş ve çatışma riski arttığında yatırımcılar genellikle güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelirken, yüksek volatiliteye sahip kripto paralardan çıkıyor. BITCOIN'DE SERT DEĞER KAYBI Kripto piyasasının en büyük varlığı Bitcoin, günün ilk saatlerinde yüzde 6,79 düşüşle 63.070 dolara geriledi. Ani satış dalgası teknik destek seviyelerinin kırılmasına yol açarken piyasada panik havası oluştu. ETHEREUM DAHA DERİN GERİLEDİ Altcoin piyasasında kayıplar daha da derinleşti. Ethereum yüzde 8,73 değer kaybederek 1.858,27 dolara indi. Yüksek kaldıraçla işlem yapan yatırımcıların pozisyonlarının hızla kapanması satış baskısını artırdı. JEOPOLİTİK RİSK VE KÜRESEL ETKİLER Uzmanlar, Orta Doğu’daki tansiyonun yalnızca kripto piyasasını değil, küresel hisse senetleri ve emtia piyasalarını da etkileyebileceğini belirtiyor. Belirsizlik arttıkça volatilitenin yüksek seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

