UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Premier Lig ekibi Tottenham, İspanya temsilcisi Atletico Madrid’e konuk oldu. Ligde son sıralardan kurtulma mücadelesi veren Tottenham'da genç kalecisi Antonin Kinsky, kariyerinin kabusunu yaşadı.

22 yaşındaki file bekçisi ilk 11 başladığı maçta, 17 dakika sonra gözyaşları ile kulübeye geldi.

HATALARI PAHALIYA PATLADI

Atletico maçın. 6. dakikasında Marcos Llorente, 14. dakikada Antoine Griezmann ve 15. dakikada Julian Alvarez’in bulduğu gollerle maçı bir anda 3-0'a getirdi. Tottenham Teknik Direktörü Igor Tudor, tam bu sırada kalecisine kabusu yaşattı. Atletico Madrid’in ilk golü öncesinde ayağı kayan Kinsky, üçüncü golde de benzer bir hata yapınca Tudor, değişiklik talimatı verdi.

Üçüncü golün ardından Tottenham kalecisi gözyaşları içinde oyundan çıkarıldı. Onun yerine, 29 Ekim'deki Lig Kupası maçından bu yana hiçbir maçı kaçırmayan Guglielmo Vicario oyuna girdi. Yapılan değişiklik fark yaratmayınca Atletico Madrid mücadeleyi 5-2 kazandı

Tottenham, genç kaleciyi Ocak 2025'te Slavia Prag'dan yaklaşık 15 milyon Euro'ya transfer etmişti. Bu sezon yalnızca iki EFL Cup maçında forma giyen Antonin Kinsky, Atletico Madrid karşısında ilk 11’de sahaya çıktı. Ancak genç kaleci, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

DESTEK VE TEPKİ

Eski Manchester United kalecisi Danimarkalı Peter Schmeichel, Tudor'un Kinsky'yi maçın başlamasından sadece 17 dakika sonra bu iki hata nedeniyle oyundan almasına "Gelecekte onun adını duyduğunuzda, tüm futbol dünyası bu anı hatırlayacak, Tudor bu şekilde onun kariyerini tamamen mahvetti." açıklamasını yaptı.

De Gea ise meslektaşına sahip çıkarak, önünde büyük bir yol olduğunu ifade etti.