Türkiye genelinde yaklaşık 51 milyon elektrik abonesini yakından ilgilendiren yeni düzenleme için son 15 güne girildi.

Enerji tüketiminde devlet desteğini yeniden şekillendiren uygulama kapsamında, belirlenen harcama limitlerini aşan aboneler 1 Ocak 2026’dan itibaren elektriği sübvansiyonsuz, yani gerçek maliyetiyle kullanacak.

Yeni sistemle birlikte özellikle yüksek tüketimi olan hanelerin elektrik faturalarında dikkat çekici artışlar yaşanması bekleniyor.

ELEKTRİKTE KADEME SINIRI AŞAĞI ÇEKİLDİ

Yapılan düzenlemeyle birlikte yıllık elektrik tüketiminde uygulanan kademe sınırı 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate düşürüldü. Bu da aylık ortalama 333 kilovatsaat tüketimin sınır olarak kabul edileceği anlamına geliyor.

Mevcut birim fiyatlara göre bu sınır, aylık yaklaşık 984 liralık elektrik harcamasına denk geliyor. Bu tutarın üzerine çıkan aboneler, devlet desteği olmadan üst tarifeden faturalandırılacak.

YAKLAŞIK 2,5 MİLYON HANE DOĞRUDAN ETKİLENECEK

Enerji yönetiminin yaptığı hesaplamalara göre yeni düzenleme, Türkiye genelinde yaklaşık 2,5 milyon aboneyi doğrudan ilgilendiriyor. Yıllık 4 bin kilovatsaatlik tüketim sınırının hangi ayda aşıldığı da önem taşıyor.

Limit hangi ay geçilirse, o tarihten itibaren aboneler gerçek maliyetli elektrik tarifesine dahil edilecek.

KIRSAL BÖLGELER VE ORTAK SAYAÇLAR İÇİN İSTİSNA VAR

Düzenlemede bazı istisnalar da yer alıyor. Özellikle köy ve kırsal bölgelerde, aynı elektrik sayacını birden fazla hanenin kullandığı durumlarda vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurarak elektrik desteğinden yararlanabilecek.

Bu uygulamanın, sosyal destek alan hanelerin mağduriyet yaşamasının önüne geçmesi hedefleniyor.

1 KİLOVATSAAT ELEKTRİĞİN BEDELİ NE KADAR?

İstanbul’da 1 kilovatsaat elektriğin birim fiyatı 2,33 lira seviyesinde bulunuyor. Elektrik faturalarının alt bölümünde yer alan yıllık toplam tüketim bilgisi sayesinde aboneler, devlet desteğinden yararlanıp yararlanmadığını kolayca kontrol edebiliyor.

Basit bir örnekle; 3 kW gücündeki bir ütünün 1 saat çalıştırılması, yaklaşık 6,99 liralık bir elektrik tüketimine karşılık geliyor.

EVDE ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ EDENLER DİKKAT

Yeni düzenlemeden en çok etkilenecek grupların başında, elektrikli otomobilini evde şarj edenler geliyor. Ortalama 50–54 kW batarya kapasitesine sahip bir elektrikli aracın, yalnızca tek şarjda ciddi bir tüketim oluşturduğu belirtiliyor.

Örneğin 50 kW’lık bir bataryanın tam dolumu, KDV dahil yaklaşık 139,8 liraya mal oluyor. Aylık 333 kilovatsaat sınırının aşılması halinde, elektrikli araç sahipleri yüksek tarifeden fatura ödemek zorunda kalacak.

FATURALAR İÇİN TÜKETİM TAKİBİ ŞART

1 Ocak 2026 itibarıyla başlayacak yeni sistem, elektrik tüketiminde daha dikkatli ve planlı kullanım dönemini beraberinde getiriyor. Özellikle yüksek enerji tüketen hanelerin, fatura sürprizi yaşamamak adına aylık tüketimlerini yakından takip etmesi gerekiyor.

Uzmanlar, enerji tasarruflu cihaz kullanımının ve gereksiz tüketimin azaltılmasının, yeni dönemde bütçeyi korumanın en etkili yolu olacağına dikkat çekiyor.