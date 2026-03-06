uzmanların paylaştığı güncel verilere göre, 21 Mart İlkbahar Ekinoksu’na kadar olan süreçte İstanbul ve çevresinde hava sıcaklıklarının 9°C ile 14°C arasında seyretmesi bekleniyor. Kuzeyden gelen soğuk hava sistemlerinin etkisini kaybetmesiyle birlikte, hava kütlelerinin mevsim normalleri civarında stabilize olması öngörülüyor.

ANADOLU’DA TARIMSAL FAALİYETLER HIZLANDI

İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde yükselen termometre değerleri kar erimelerini hızlandırdı. Bu durum, tarımsal sulama ve toprak nem dengesi açısından stratejik önem taşıyor. Kar erimeleriyle birlikte bölgedeki tarımsal faaliyetlerin de eş zamanlı olarak ivme kazandığı bildirildi.

UZMANLARDAN SAĞLIK UYARISI

Uzmanlar, mevsim geçişlerinin karakteristik özelliği olan ani basınç değişiklikleri ve gece-gündüz arasındaki yüksek sıcaklık farkına karşı vatandaşları uyardı. Vücut direncinin bu hızlı değişimlere uyum sağlamakta zorlanabileceği belirtilerek, sağlık tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

KÜLTÜREL HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Meteorolojik değişimin yanı sıra 21 Mart tarihi, Türkiye’nin birçok noktasında kültürel bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Arınma ve yeni başlangıçların sembolü kabul edilen geleneksel ateş yakma törenleri ve bahar kutlamaları için hazırlıklar yapılıyor. Bu kutlamalar, toprağın uyanışı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.