Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu Tebliği” kapsamında, her yıl 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar için kış lastiği takmak zorunlu hale geldi.

Kuralı ihlal eden sürücülere 5 bin 856 TL idari para cezası uygulanacak. Ceza, 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirimle 4 bin 392 TL olarak tahsil edilecek. Yeni yıldan itibaren bu tutar, yeniden değerleme oranına göre artırılacak.

“7 DERECENİN ALTINDA KIŞ LASTİĞİ ŞART”

Uzmanlar, kış lastiğinin yalnızca kar yağdığında değil, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde de takılması gerektiğini belirtiyor. Soğuyan asfaltın fren mesafesini uzattığına dikkat çeken uzmanlar, “Bu nedenle önce can, sonra mal güvenliği için kış lastiğine geçmek gerekir” uyarısında bulunuyor.

Kış lastiklerinin kauçuk yapısının yaz lastiklerine göre daha esnek olduğunu vurgulayan uzmanlar, sürücülerin değişim için son dakikayı beklememesi gerektiğini de söylüyor.

KIŞ LASTİKLERİNİN ÖMRÜ NE KADAR?

Kış lastiklerinin ortalama ömrü 4 yıl veya 40 bin kilometre olarak belirtiliyor. Ancak bu süre, aracın motor gücü, kullanım şekli ve sürüş koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor. Uzmanlar, “Her araçta farklı yıpranma olur. Bu nedenle sürücüler lastik değişimi sırasında uzman kontrolü yaptırmalı” tavsiyesinde bulunuyor.

KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

Kış lastiği alırken yalnızca fiyatına değil, mevzuata uygunluk işaretlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Uzmanlara göre, lastiğin üzerinde yer alan ‘M+S’ ibaresi ve içinde kar sembolü bulunan üç dağ işareti (3PMSF) bulunmalı.

Bu semboller, lastiğin çamur ve kar koşullarına uygun olduğunu ve mevzuata göre kullanılabileceğini gösteriyor. Ayrıca, diş derinliği ve kauçuk kalitesi de sürüş güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

ZORUNLULUK DEĞİL, HAYAT KURTARAN ÖNLEM

Kış lastiği, sadece bir yasal mecburiyet değil, aynı zamanda hayat kurtaran bir güvenlik önlemidir. Uzmanlar, hava sıcaklıkları düşmeden önce lastik değişimlerinin yapılmasını, basınç ve diş derinliği kontrollerinin düzenli olarak sürdürülmesini öneriyor.

15 Kasım’a kadar aracına kış lastiği takmayan sürücüler hem cezayla karşılaşacak hem de kendi güvenliğini riske atmış olacak.