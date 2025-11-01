Daha önce 1 Aralık–1 Nisan tarihleri arasında geçerli olan uygulama, bu yıl itibarıyla 15 Kasım–15 Nisan arasına çekildi. Böylece sürücülerin hava koşullarına daha erken hazırlanması hedefleniyor. Yetkililer, kış şartlarının etkili olduğu bölgelerde kar lastiği olmayan araçların trafiğe devam edemeyeceğini vurguladı.

DENETİMLER ARTACAK, HAZIRLIKSIZ SÜRÜCÜLERE İZİN YOK!

Kış lastiği uygulamasıyla birlikte trafikte güvenliğin artırılması amaçlanıyor. Kış lastiği bulunmayan ticari araçların yola çıkmasına izin verilmeyecek. Ekipler, olumsuz hava koşullarında yolların kapanmaması ve kazaların önlenmesi için denetimleri sıklaştıracak.

7 DERECENİN ALTINDAKİ SICAKLIKLARDA FARK YARATIYOR

Uzmanlara göre, kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yaz lastiklerine kıyasla çok daha yüksek yol tutuşu sağlıyor. Islak, karlı ve çamurlu zeminlerde sürüş güvenliğini artırarak kazaların önüne geçiyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAYANLARA 5 BİN 856 TL CEZA

Yeni yılda uygulanacak trafik cezaları kapsamında, kış lastiği takmayan ticari araç sürücülerine 5 bin 856 TL idari para cezası kesilecek. Cezayı 15 gün içinde ödeyen sürücüler, kanun gereği yüzde 25 indirimden yararlanarak yaklaşık 4 bin 392 TL ödeyecek.

Denetimler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından ortak şekilde yürütülecek.

LASTİK ALIRKEN ÜRETİM TARİHİNE DİKKAT!

Sürücülere önemli bir uyarı da lastik seçimi konusunda geldi. Yetkililer, lastik alırken üretim tarihine mutlaka bakılması gerektiğini belirtiyor. Uzun süre bekletilmiş lastikler, kullanılmamış olsa bile özelliklerini kaybedebiliyor ve balans sorunlarına yol açabiliyor.

Kış lastiği uygulaması yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda sürücü ve yolcuların güvenliği için de kritik önem taşıyor. Hava sıcaklıkları düşmeden lastik değişimini tamamlamak, hem olası kazaları önleyecek hem de sürüş konforunu artıracak.