Elektrik tüketimi yıllık 4 bin kilovatın üzerinde olan ve aylık 984 liranın üzerinde elektrik faturası gelen aboneler artık devlet desteği alamayacak, faturalara yeni bir zam yansıyacak. 1 Ocak 2026’da başlayacak olan uygulama ile devlet desteği için üst sınır 5 bin kilovattan 4 bin kilovata düşürüldü. Bu değişiklikle faturalar yüzde 97’ye varan oranda zamlanacak. Zam 15 milyon hane ve 45 milyon kişiyi çarpacak.

YILBAŞINDA DA GELMIŞTİ

Resmi Gazete yayınlanan karara göre hane içi tüketimin yanı sıra asansör, hidrofor, otomat, çevre aydınlatma gibi ortak alanların faturaları da zamlanacak. Ortak alan faturalarının daire başına yüzde 10-20 oranında zamlanacağını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “Ev elektriği için ise şu anda aylık elektrik tüketimi 333 kilovatsaat olan bir abonenin, aylık 984 TL gelen elektrik faturası, 2026 yılında 1.935 TL’ye yükselecek. 1.148 TL’lik fatura, 2.179 TL’ye çıkacak” diye konuştu.

Deniz Yavuzyılmaz

2025 başında elektrikte tarife sınırının 5 bin kilovata indirildiğini hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ise şunları söyledi: “Bu yolla yaklaşık yüzde 100 zam yapan iktidar, şimdi yeni bir düzenleme ile vatandaşın elektrik faturasına yüzde 90’ı aşan oranda zam daha yapmış olacak. Faturalarımızın kademesine göre zaten yüzde 60- 70’inden fazlası sadece dağıtım bedeli olarak şirketlere gidiyor. Vatandaş neye ne kadar ödüyor göremesin diye oluşturulmuş farklı kademeler, farklı kotalar ile kafa karışıklığı yaratıp, şirketlerin insafına bırakıyorlar.”

Ednan Arslan

Bu halk vergiyi şirketler için vermiyor

“Devlet şirket aklı ile yönetilemez” diyen CHP’Li Ednan Arslan, “Temel bir hak olan enerjiye erişim, kamu eliyle, tüm vatandaşlara eşit, adil, şeffaf, ucuz ve kaliteli bir şekilde sağlanmalıdır. Bu halk siz şirketleri sübvanse edin diye vergi vermiyor. Bu halk siz kendi siyasi çıkarlarınız için faturalara sübvansiyon masalları yazın diye vergi vermiyor. Özelleştirmeler ile yandaşlara peşkeş çektiğiniz enerji piyasasında oluşan kara delikten kurtulmak için milletin sırtına binmeyi bırakın” ifadelerini kullandı.