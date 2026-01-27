Restorasyon felaketlerinin sıkça yaşandığı ülkemizde bir tarihi yapıya daha, tabir-i caizse ihanet edildi. Selimiye ve Ayasofya'daki yenileme tartışmaların ardından yeni bir restorasyon skandalı da Orhan Gazi döneminde fethedilen Osmanlı'nın ilk yerleşim yerlerinden İznik'te gün yüzüne çıktı.

2017’de ihale edilen ancak ödeneksizlikten çürümeye terk edilen 583 yıllık Mahmut Çelebi Camii’nin 2020’de tamamlanan restorasyonunda, bir çok hayati yanlış olduğu ortaya çıktı. Karar Gazetesi'nin haberine göre, kubbedeki hatlar ters yazıldı. Bazılarında ise yazım hataları var.

'GÖZLERİME İNANAMADIM'

Hattat Dr. Savaş Çevik, geçtiğimiz hafta sonu ziyaret ettiği tarihi camide karşılaştığı manzarayı anlattı. Dr. Çevik, “Bir kültür mirası bilinçli olarak tahrip edilse ancak bu kadar zarar verilebilirdi” dedi ve ekledi:

“Camiye girer girmez gözlerime inanamadım. Yazılar, hat sanatının temel kurallarından koparılarak tahrif edilmiş. Hat yazılarının tamamı son derece kötü durumda.”

Caminin girişine aslına hiç uygun olmayan bir mermer konuldu. Pide salonunun tabelası da camiden önce dikkat çekiyor.

VAKIFLARDAN YALANLAMA

Vakıflar Genel Müdürlüğü, iddiaların doğru olmadığını belirtti. Yazıda, "Restorasyon projesinde kalem işi bezemelerine ilişkin müdahaleler haricinde cami kalem işi bezemelerinde ve mevcut hat yazılarında herhangi bir işlemde bulunulmamış olup müdahaleler ihyaya yöneliktir" denildi.

1442 yılında, II. Murat döneminde inşa edilen Mahmut Çelebi Camii’nin yenileme ihalesi ve sonrasında yaşananlar, skandal olarak kayıtlara geçti. Zamanla yıpranan cami için restorasyon kararı alındı. 2017 yılında Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından dönemin koşullarında 722 bin TL bedelle (bugünkü karşılığı yaklaşık 15 milyon TL) bir ihale gerçekleştirildi.

Ancak çalışmalar, 2019 yılında ödenek yetersizliği gerekçesiyle durduruldu. Tarihi yapı uzun süre çatısı açık, bakımsız ve çürümeye terk edilmiş halde bırakıldı. Bir zamanlar ihtişamıyla öne çıkan cami, onu yeniden ayağa kaldıracak elleri bekledi. Çok hızlı bir restorasyonla 2020 yılında tamamlandığı açıklandı. Sonuçta ortaya çıkan görüntüler ise uzmanları şoke etti.







