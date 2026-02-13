Burası bir şelale kadar gürültülü ya da bir okyanus kadar devasa değil; sadece birkaç metre genişliğinde, taşların arasından süzülen "zararsız" bir su kanalı gibi görünüyor. Ancak bu görsel yanılsama, doğanın en ölümcül mühendisliklerinden birini gizliyor.

"İNSANLARI YUTAN NEHİR" OLARAK ANILIYOR

Yüzyıllardır süregelen yerel anlatılara göre, bu suya düşen birinin kurtulma şansı matematiksel olarak imkansız görülüyor. Strid'e düşen kimsenin kurtulamadığı, kaybolanların büyük bölümünün de bir daha izine rastlanmadığı anlatılıyor.

Bu yüzden "insanları yutan nehir" diye anılan bu su geçidinin ölüm oranının yüzde yüz olduğu iddia ediliyor. Sessiz ama son derece hızlı akan su, kurbanlarını saniyeler içinde yüzeyden siliyor.

NEDEN BU KADAR TEHLİKELİ?

Nehrin yukarısına doğru gidildiğinde, yaklaşık 30 metre genişliğinde ve sakin akan sularıyla son derece masum görünen sıradan bir akarsu gibi durur. Ancak sıra dışı bir jeolojik oluşum nedeniyle su, Strid'e ulaştığında yön değiştirerek adeta yanlamasına akıyor.

Yüzlerce galonluk akış, derinliğinin 60 metreden fazla olduğu tahmin edilen yalnızca 1,8 metrelik dar bir yarıktan geçmeye zorlanıyor. Bu dar geçitten geçen su olağanüstü hız kazanırken; yukarı, aşağı ve yanlara doğru şiddetle savrulurken bir insanı saniyeler içinde içine çekebilecek güçlü girdaplar meydana getiriyor.

DERİNLİĞİ 15 ÇİFT KATLI OTOBÜSE EŞDEĞER

Strid'in gerçek derinliği resmi olarak bilinmese de, yapılan sonar ölçümleri yaklaşık 65 metrelik bir derinliğe işaret ediyor. Bu devasa derinlik, üst üste konmuş yaklaşık 15 çift katlı otobüsün yüksekliğine denk geliyor.

Suya düşen birinin, saniyeler içinde suyun altına çekilerek tamamen tanınmaz hale gelene kadar su altındaki kayalara çarpacağı ifade ediliyor. Güçlü akıntıların aşağıdaki kayalarda gizli geçitler ve tüneller oyduğu da bilinen gerçekler arasında.

TRAJİK KAYIPLAR VE 12. YÜZYILDAN KALMA ANLATILAR

Strid'in kaç kişinin hayatına mal olduğunu kesin olarak belirlemek mümkün değil; ancak akıntıya kapılıp kaybolanlara dair anlatılar 12. yüzyıla kadar uzanıyor. Bilinen en üzücü olaylardan biri, 1998 yılında balayındaki Barry ve Lynn Collett çiftinin trajik ölümüyle yaşandı.

Çiftin cansız bedenleri, akıntının kilometrelerce uzağında haftalar sonra bulunabildi. Yapılan soruşturmada, su seviyesinin bir dakikadan kısa sürede 1,5 metre yükselerek çifti hazırlıksız yakaladığı ortaya çıktı. 2010 yılında ise sekiz yaşındaki Aaron Page, doğum gününde kayarak nehre düşmüş ve güçlü akıntıya kapılarak hayatını kaybetmişti.

ZİYARET EDİLEBİLİR Mİ?

Korkutucu geçmişine rağmen Strid, yürüyüşçüler ve doğa tutkunları için popüler bir turistik yer olmaya devam ediyor. Ancak nehre yaklaşan her ziyaretçiyi şu sert uyarı karşılıyor: "Strid tehlikelidir ve geçmişte hayatlara mal olmuştur. Lütfen geride durun ve kaygan kayalara dikkat edin."