Haftanın ilk iş gününde yola çıkan İstanbullular, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir trafikle karşı karşıya kaldı. Özellikle ana arterlerde ve köprü bağlantı yollarında araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
KENT GENELİNDE YOĞUNLUK YÜZDE 71'E ULAŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'ndan alınan verilere göre, sabah işe gidiş saatlerinde trafik tablosu kırmızıya döndü. Saat 09.00 itibarıyla megakent genelindeki trafik yoğunluk oranı yüzde 71 seviyesine kadar tırmandı.
EN BÜYÜK ÇİLEYİ ANADOLU YAKASI ÇEKTİ
Saat 08.30 verilerine bakıldığında ise iki yaka arasındaki yoğunluk farkı dikkat çekti. Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçülürken, bu oran Anadolu Yakası'nda yüzde 83'e kadar çıkarak trafiği adeta durma noktasına getirdi.