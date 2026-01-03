15 yaş altına sosyal medya yasağı düzenlenmesinde geri sayım başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
TV100'den Sinan Burhan Göktaş ile görüşmesinin detaylarını anlattı. Burhan, Göktaş'ın şu ifadeleri kullandığını söyledi:
-15 yaş altındaki çocuklar, sosyal medya ve oyun platformlarına kimlik doğrulaması olmadan giremeyecek.
-Sosyal medya mecraları ve oyun platformları devlet tarafından denetlenecek. Çocukların ticari bir meta olarak kullanılmasına artık izin verilmeyecek.
-Çocuklar internet nedeniyle derslerinden uzaklaşıyor, bunalım ve strese giriyor. Çocuklar internette birer ticari kazanç aracı olarak kullanılıyor.