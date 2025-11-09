Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana gelen kazada, 15 yaşındaki Osman Nuri Ö.’nün kullandığı 63 ADV 217 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen araçta sürücü Osman Nuri Ö. ve Vahdi Ş. (15) hayatını kaybederken, Fikret Kağan E. (15) ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hayatını kaybeden iki çocuğun cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna gönderildi.
Kazanın anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın yol kenarındaki ağaca çarparak ikiye ayrıldığı ve devrildiği anlar yer alıyor.