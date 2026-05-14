Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi Şehit Sadık Bezer Parkı'nda meydana gelen olayda, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte bıçakların kullanıldığı kavgada iki kişi yaralandı.

MARKETE SIĞINDI

Yaralılardan biri can havliyle yakındaki bir siteye giderek yardım isterken, diğer yaralı ise çevredeki bir markete sığındı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdülbaki Demirel ile Savaş I., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındı. Ancak Abdülbaki Demirel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası bölgede inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını da mercek altına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kaçan şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi. 18 yaşından küçük oldukları belirlenen iki kişi gözaltına alındı.