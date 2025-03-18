Netflix'in büyük yankı uyandıran yeni dizisi Adolescence, genç yıldızı Owen Cooper'ı bir gecede dünya çapında üne kavuşturdu. Dizide, cinayetle suçlanan 13 yaşındaki bir okul çocuğunu canlandıran 15 yaşındaki Cooper, çarpıcı performansıyla izleyicileri etkilerken, gelecek hedefini de duyurdu.

Genç aktör, oyunculuk hayalinin 28 yaşındaki Tom Holland'ı The Impossible filminde izledikten sonra başladığını belirterek, en büyük hayalinin Marvel Evreni'nde Spider-Man karakterini canlandırmak olduğunu söyledi.

Adolescence dizisi genç bir öğrencinin arkadaşını öldürmekle suçlanmasını konu alırken, Netflix'te yayınlanmasının ardından büyük ilgi gördü. Stephen Graham ve Jack Thorne'un imzasını taşıyan yapım, İngiltere'deki artan bıçaklı saldırılardan ilham alarak hazırlandı.

HOLLYWOOD YILDIZLARIYLA ÇALIŞACAK

Şöhret basamaklarını hızla tırmanan Owen Cooper, yaklaşan Wuthering Heights uyarlamasında Jacob Elordi'nin canlandıracağı 'Heathcliff' karakterinin gençliğini oynayacağını açıkladı. Filmde Margot Robbie'nin de yer alması, projeye olan ilgiyi artırdı.

Genç oyuncunun yeteneği sadece izleyicileri değil, sektörün önemli isimlerini de etkiledi. Adolescence için seçmelere katıldığında Stephen Graham'ın, Cooper'ın performansından oldukça etkilendiği ve senarist Jack Thorne'a dönerek "Sanırım aradığımız kişi bu" dediği öğrenildi.

Owen Cooper ise kendisine gösterilen ilgiden dolayı şaşkın olduğunu belirterek, arkadaşlarının da desteğinden etkilendiğini dile getirdi: "Dalga geçeceklerini sanıyordum ama tam tersine, herkes inanılmaz derecede destekleyici oldu."