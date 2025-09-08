Katolik Kilisesi "Y kuşağının ilk azizini” resmen ilan etti. Pazar günü Vatikan’da düzenlenen ayinde 2006 yılında 15 yaşında lösemi nedeniyle ölen Carlo Acutis aziz ilan edildi.

“Tanrı’nın fenomeni” olarak anılan Acutis, genç yaşına rağmen dijital dünyada Katolikliğin öncülerinden biri olarak görülüyor.

Acutis, bilgisayar becerilerini kullanarak mucize raporlarını toplayan bir site kurmuş ve Katolik inancını internet üzerinden yaymaya çalışmıştı.

Acutis’in Katolik inancına resmen dahil ediliş töreni, Papa 14. Leo’nun yönettiği ilk tören oldu. Aziz olarak ilan edildiği sırasında St. Peter Meydanı gençlerle doldu, Acutis’in fotoğrafının yer aldığı pankartlar açıldı. Aynı törenle 1925’te ölen Pier Giorgio Frassatti de aziz ilan edildi.

ANNESİNİ DİNE YÖNELTTİ

Acutis’in annesi Antonia Salzano, oğlunun interneti iyilik için kullanmaya dair verdiği mesajın gençlere umut olduğunu söyledi.

Salzano,“Carlo her zaman internetin karanlık tarafının farkındaydı, ancak iyiliği tercih etti" diye konuştu.

Acutis 1991’de Londra’da doğdu, yaşamının büyük kısmını Milano’da geçirdi. Annesi oğlunun sıradan bir çocuk olduğunu, sporu sevdiğini ve kedileriyle komik videolarçektiğini anlattı.

Ancak aziz ilan edilen Acutis'in küçük yaşta başlayan güçlü inancı çevresine de yansıyordu. Harçlıklarını evsizlere veriyor, zorbalığa uğrayan arkadaşlarını savunuyor, boşanmış ailelerin çocuklarını destekliyordu. Annesi, “Ben oğlum sayesinde dine yöneldim” dedi.

ÖLÜMÜNDEN SONRA MUCİZE

Aziz ilanı süreci normalde uzun sürerken Acutis, ölümünden sonra mucizeleriyle anıldı. 2020’de Brezilya’da doğuştan yemek yiyemeyen bir çocuğun, kendisinin mezarında dua ettikten sonra şifaya kavuşması Acutis’in ilk mucizesi kabul edildi.

İkinci mucize ise İtalya’da bisikletten düşerek ağır yaralanan Kosta Rikalı bir öğrencinin annesinin, Acutis'in adıyla dua etmesi ardından öğrencinin iyileşmesi oldu.

Vatikan bu vakaları inceleyerek mucize olarak onayladı. Böylece Acutis’in azizlik süreci olağan dışı bir hızla tamamlandı.

ADINA KİLİSELER KURULDU

Bugün Assisi’deki mezarında kot pantolon ve spor ayakkabılarıyla cam lahitte sergilenen Acutis’i her yıl yüz binlerce genç ziyaret ediyor. Aziz Acutis'in adıyla ABD'de de kiliseler kurulmaya başladı.

Ancak bazı ilahiyatçılar Acutis’in mucizelerine yoğunlaşılmasının sorunlu olduğunu ve gençlerin yanlış yönlendirildiğini savunuyor.

Buna rağmen gençler arasında “bizden biri” olarak kabul gören Acutis’in aziz ilanı Katolik Kilisesi’nin yeni nesillere ulaşma çabasında güçlü bir simge haline geldi.