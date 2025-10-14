İspanya'nın Valensiya kentinde, yaklaşık 15 yıl önce öldüğü tahmin edilen bir adamın mumyalanmış cesedi, tesadüfen evine giren yetkililer tarafından bulundu.

Olay, modern toplumlardaki yalnızlığın ve komşuluk ilişkilerinin zayıflamasının trajik bir yansıması olarak yorumlanırken, adamın 15 yıl boyunca nasıl fark edilmediğinin ardındaki detaylar ise şok etti.

Sel baskınıyla ortaya çıktı

Korkunç keşif, itfaiye ve polis ekiplerinin, pazartesi günü şiddetli yağışların neden olduğu bir su baskınını araştırmak için La Fuensanta semtindeki bir apartmanın altıncı katındaki daireye pencereden girmesiyle yapıldı.

Yetkililer içeri girdiklerinde, yatak odasında, tamamen giyinik halde bulunan ve Antonio olarak teşhis edilen adamın mumyalanmış cesediyle karşılaştı. Cesedin etrafı güvercinler, böcekler ve çöp yığınlarıyla çevriliydi. Daire kapısının içeriden kilitli olduğu ve herhangi bir cinayet belirtisi bulunmadığı tespit edildi. İlk incelemelere göre, Antonio'nun 2010 yılında, 70'li yaşlarının başındayken doğal sebeplerden öldüğü tahmin ediliyor.

15 yıl boyunca nasıl fark edilmedi?

Olayın en şaşırtıcı yönü ise Antonio'nun yokluğunun 15 yıl boyunca kimse tarafından fark edilmemiş olması. El Pais gazetesinin haberine göre bunun iki temel nedeni var:

Otomatik Ödenen Faturalar: Antonio'nun aylık faturaları, banka hesabından otomatik olarak ödenmeye devam ettiği için herhangi bir borç ihbarı veya kesinti yaşanmadı.

Komşuların "İyi Niyeti": Komşuları, adamın posta kutusunun sürekli dolu olduğunu fark ettiklerinde, taşındığını veya bir huzurevinde yaşadığını düşünerek kutuyu düzenli olarak boşalttı.

Komşuları, 15 yıldır bir cesetle aynı apartmanda yaşadıklarını öğrenince şok oldu. Onu tanıyan az sayıda kişi, Antonio'yu içine kapanık, asosyal ve ailesiyle görüşmeyen biri olarak tanımladı.

Antena 3 kanalına konuşan bir komşu, "Onu daha önce hiç görmediğimiz için bir huzurevinde yaşadığını düşündük," derken, bir başkası El Pais'e, "Onu burada tanımıyoruz bile. Hepimiz hala şoktayız," ifadelerini kullandı.

İspanyol Ulusal Polisi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için otopsi yapılacağını açıkladı.