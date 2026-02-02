Türkiye'nin en büyük erkek giyim markalarından DS Damat ve Damat Tween'in sahibi olan Süleyman Orakçıoğlu, 2011 yılında dünya evine girdiği Ahu Orakçıoğlu ile boşandı.



Sabah'ın haberine göre çift, kasım ayında anlaşmalı şekilde tek celsede boşanırken, ayrılık kararını sosyeteden sır gibi sakladı. 66 yaşındaki Süleyman Orakçıoğlu ile Ahu Orakçıoğlu'nun iki dost kalmaya devam ettiği öğrenildi.

40 YIL ÖNCE KURULDU



Süleyman Orakçıoğlu'nun sahibi olduğu Orka Holding, 1986 yılında 'Damat' markası ile faaliyete başladı. Şişli'de bulunan küçük bir dükkanda başlayan hikaye, ilerleyen yıllarda Damat'ı erkek giyim alanında Türkiye'nin en büyük markalarından biri haline getirdi. Ekonomist dergisi tarafından 2002 yılında 'Yılın Girişimcisi' ödülü verilen Orakçıoğlu, 2010'lu yıllarda İtalya'da 'dokuz günde dokuz mağaza' açarak Türk tekstil sektöründe bir rekora imza attı.

85 ÜLKEDE 400'DEN FAZLA MAĞAZASI VAR

Küresel sponsorluğa adım atan Orka Holding, La Liga takımı Deportivo Alaves, FK Spartak Moskova, Dinamo Bükreş ve Makedonya Milli Takımı'nın, Trabzonspor'un resmi giyim sponsoru oldu. Ardından Türkiye Milli Futbol Takımları ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi giyim sponsoru da olan şirket, listeye Atletico Madrid'i ve Güney Afrika Milli Takım’larını da ekledi. Giresun’da üretimi bulunan Orka Holding’in 85 ülkede 400’den fazla mağazası var.