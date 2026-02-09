TRT’nin iştiraki olarak 2012’de kurulan Anten A.Ş, devletin hayalet kuruluşu oldu. Şirket TRT ve özel TV’lerin, radyo ve televizyon vericilerini, anten taşıyıcılarını ve yayın teçhizatını kurup işletmek üzere 2012’de kuruldu. Ancak bugüne kadar hiçbir faaliyeti olmadı.

248 milyon liralık kuruluş sermayesinden daha fazla borcu olduğu bildirildi. Şirketin yönetim kurulunda 15 üye var ancak bunların kim olduğu ve personel sayısı da açıklanmıyor.

TBMM KİT Komisyonu toplantılarında kapatılması istenen, ancak kapatılmayan şirketin geliri de yok. CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek “Hiçbir faaliyeti yok, geliri de yok ama gideri var, sermayesi tam olarak ödenmemiş ve sermayesinin karşılayamayacağı kadar borcu var, bu şirket kapatılmalı” dedi. Şirketin yönetim kurulunda 15 üye var, Gökçek bunların kimler olduğunu da sordu ancak cevap alamadı.

TASFİYE EDİN

Sayıştay da şirketin tasfiyesini istedi ve TRT’nin şirketteki pay sahipliğinden çekilmesini önerdi. 248 milyonluk sermayenin 24 milyon 811 bin lirası TRT’ye ait. Diğer hissedarlar ise açıklanmadı. Anten A.Ş ile ilgili bilgiler çok kısıtlı olarak TRT ile ilgili Sayıştay raporlarında yer alıyor. 2025 yılı sonunda Meclis’e sunulan TRT raporunda, şirketin sermayesinin 248 milyon 115 bin TL olduğu, bunun 24 milyon 811 bin lirasının TRT’ye ait bulunduğu belirtildi, diğer hissedarlar ise açıklanmadı. 2017’de PTT de benzer amaçlı “Kule Verici A.Ş” şirketini kurdu. RTÜK’ten “Verici Tesis ve İşletim Şirketi” lisansını aldı. RTÜK de Kule A.Ş’yi yetkilendirdi. Anten A.Ş. böylelikle boşa düştü.

Türkiye’de bir de hayalet kanun vardı, 68 yıl sonra aydınlandı

TBMM fihristlerinde görünmesine karşın Meclis görüşme tutanaklarında olmayan, Resmî Gazete’de yayımlanmayan bir de hayalet kanun var. Uzun yıllar kamuoyundan saklı kaldı ve 68 yıl sonra, 2002’de bir milletvekilinin soru önergesi sayesinde ortaya çıktı.

2425 sayılı kanun, 3 Mayıs 1934’te çıkarılan ve Milli Müdafaa Vekâleti’ne (Savunma Bakanlığı) askeri ihtiyaçlar için 8 yıl boyunca toplam 49.5 milyon lira harcama yetkisi veren bir yasa. Dersim harekâtı öncesinde, bir ilk yaşandı ve kanun gizlendi. Bu askeri yapılanmanın, 1937–1938 Dersim harekâtında kullanıldığı savunuluyor.