4 bin lirada kalan bayram ikramiyesinin, iktidar tarafından 5 bin liraya çıkarılması bekleniyordu. Ardından Cumhurbaşkanı’nın da ikramiyeye 500 lira zam ekleyeceği iddia edildi. Ancak AKP’nin Meclis’e sunduğu ekonomik düzenleme paketinde ikramiyenin artırılmasına ilişkin bir madde yer almadı. Böylece emekli, yine hüsrana uğradı. ‘Kaynak yok’ iddiası ile ikramiyede artışa gidilmemesinin AKP içinde tartışmalara neden olduğu belirtilirken, başka iddialar da gündeme geldi.

5 BİN 500 TL OLABİLİR

Kulislerden gelen iddialara göre Meclis’e sunulan ekonomi paketine önce 1000 lira ikramiye zammı eklenecekti. Ardından Erdoğan da 500 lira artıracak ve ikramiye 1500 lira zamlanacaktı. Fakat Erdoğan’ın vereceği zam miktarı düşük bulununca ilgili maddenin paketten çıkarıldığı öne sürüldü. İddialara göre Erdoğan’ın lütfuyla bayram ikramiyesi 5 bin 500 lira olabilir.