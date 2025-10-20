Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Aççana Höyük'te milattan önce 1500-1400'e tarihlenen çivi yazılı tabletler bulundu.

Haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya üzerinden duyurdu.

Bakanın aktardığına göre Aççana Höyük, Eski Alalah kenti kazılarında İdrimi Hanedanlığı dönemine ait çivi yazılı tabletler bulundu. Tabletler milattan önce 1500-1400'e tarihlendi.

Tabletlerde mobilya siparişleri, farklı şehirlerden gelen çalışan listeleri ve gıdayla hammadde dağıtımıyla ilgili bilgiler yer alıyor.

Buluntular, geç Tunç Çağı'nın süper güçlerinden olan Mitanni İmparatorluğu'nun himayesindeki bir bölgesel krallığın sadece dini değil, aynı zamanda idari ve ekonomik hayatına da ışık tutuyor.