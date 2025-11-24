Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nisan ayında yaptığı açıklamada Ayasofya Camii’nde ibadete ara verilmeden kapsamlı bir restorasyon yürütüldüğünü, ana kubbenin depreme karşı güçlendirilmesi dahil çeşitli çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.
CAMİNİN İÇİNE VİNÇ SOKTULAR
Süren restorasyon çalışmalarında, 1500 yıllık tarihi mirasın zeminine tamirat amacıyla en az 15 ton ağırlığında yüksek tonajlı kamyonların sokulduğu ortaya çıktı.
TARİHİ ZEMİNİN YÜK SINIRI GÖRMEZDEN GELİNDİ
UNESCO korumasındaki, Dünya kültür mirası Ayasofya’nın yaklaşık bin 500 yıllık geçmişi nedeniyle zemin ve taşıyıcı yapı üzerinde yük sınırı bulunuyor.
Restorasyon kapsamında iç ve dış kısımlarda ekiplerin çalışmaları devam ederken, yapı içine park edilen kamyonlara ait görüntüler tartışma konusu oldu.