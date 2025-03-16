Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde, Ramazan ayına özel olarak yaşatılan 152 yıllık gelenek "Sepet Sallama" bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlandı. Köy sakinleri, çocuklara paylaşma kültürünü ve Ramazan’ın sevincini aşılayan bu eski mirası nesilden nesile aktarmaya devam ediyor.

Ramazan’ın 14. gecesinde köy sokakları çocuklarla şenleniyor

Gelenek, Ramazan’ın 14’ünü 15’ine bağlayan gece yaşatılıyor. Akşam ezanı sonrası ellerinde sepet ve poşetlerle sokaklara çıkan çocuklar, ev ev ve dükkan dükkan dolaşarak hediyeler topluyor. Elma, yumurta, şeker ve çikolata gibi ikramlarla dolan sepetler, çocukların yüzünde kocaman bir gülümsemeye dönüşüyor.

Bu yıl da davul ve zurna eşliğinde yapılan etkinlikler, köyde bayram havası estirdi. Çocukların neşesine, yöresel oyunlar ve müzikler eşlik etti. Alpaslan İlk-Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri de geleneksel geceye katılarak kültürel mirasa sahip çıktı.

"Atalarımızdan kalan bir mirası yaşatıyoruz"

Alpaslan köyü sakinlerinden 57 yaşındaki Ziya Ahmet Celep, bu anlamlı geleneği yaşatmanın önemine vurgu yaparak şu sözleri dile getirdi:

"152 yıldır süregelen bir geleneğimiz olan ‘Sepet Sallama’ gecesi, çocuklarımız için Ramazan’ın en özel zamanlarından biri. Ellerinde sepetleriyle köyde dolaşarak ikramlar topluyorlar ve biz de onları mutlu görmekten büyük keyif alıyoruz. Bu mirası bizden sonraki nesillere aktarmaya devam edeceğiz."

Alpaslan köyü muhtarı Harun Zorlu ise bu geleneğin, bölgede sadece Alpaslan köyüne özgü olduğunu belirterek "63 köy arasında sadece biz bu geleneği sürdürüyoruz" dedi.

Çocuklar için unutulmaz bir gece

Sepet sallayan çocuklardan Nazlı Kurt, etkinliğin köyde büyük bir heyecan yarattığını söyleyerek, "Dedelerimizden kalan bu güzel geleneği sürdürmek istiyoruz. Özellikle yaşlıları ziyaret ettiğimizde onların mutlu olduğunu görmek bizi de sevindiriyor" dedi.

Arkadaşlarıyla kapı kapı dolaşan Muhammet Emin Çelik ise "Şeker ve çikolata toplamak çok eğlenceli. Öğretmenlerimiz de bize yardım etti sepetimizi doldurmaya devam ediyoruz!" diyerek mutluluğunu paylaştı.

Gelenek geleceğe aktarılıyor

Alpaslan köyü halkı için Sepet Sallama sadece bir Ramazan etkinliği değil, aynı zamanda dayanışmayı, paylaşmayı ve eski kültürel mirasları yaşatmayı temsil eden bir değer. Çocukların coşkusuyla her yıl yeniden canlanan bu gelenek, gelecek nesillere aktarılmaya devam edecek