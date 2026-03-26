Kars’ta, 2018 yılında dönemin Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, bir firma ile anlaşarak belediye binalarını temizletti. Ancak firma, 1 milyon 832 bin liralık alacağını tahsil edemedi ve haciz ile icra işlemleri başlattı.

Karaçanta ise belediyeye ait, Ruslar tarafından yapılan 152 yıllık Aynalı Köşk’ü, alacağı karşılığında firmaya devretti. Sürecin muvazzalı olduğu, Başkan Karacanta ve firma sahibinin menfaat karşılığı tarihi köşkü ele geçirdiği iddia edildi.

“HASTAYIM’ DEDİ GELMEDİ

31 Mart 2014’te belediye başkanı seçilen Karaçanta, olay ortaya çıkınca Şubat 2018’de MHP Genel Merkezinin talebi üzerine partisinden istifa etti. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp de suç duyurusunda bulunarak dava açılmasını sağladı. Karaçanta’nın yanı sıra Belediye Hukuk İşleri Müdürü hakkında da dava açıldı.

Yargılama sürecinde Karaçanta, önceki günkü duruşmaya “hastayım” diyerek katılmadı. Tarihi köşkün devir işlemi sırasında yıllık izne ayrılan Karaçanta ve diğer sanıkların yargılanmasına 12 Mayıs’ta devam edilecek.

Tavanları aynalar ile süslü olan Aynalı Köşk,1874’te Ruslar tarafından Rustik mimarisi ile yapıldı. Uzun yılar Ruslar ve İngilizler tarafından karargah binası ve hastane olarak kullanıldı. Rus işgali bittikten sonra kaderine terk edildi. Harabe haldeyken 2000’li yıllarda Kars Belediyesince kamulaştırıldı ve kültür merkezi oldu.

‘Eski başkanın yaptığı yanına kalmayacak

Suç duyurusunda bulunup davanın açılmasını sağlayan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, SÖZCÜ’ye yaptığı şunları söyledi:

“Kamu malı, kamu görevlileri tarafından hukuka aykırı şekilde elden çıkarıldı. Tarihi konak peşkeş çekildi. Dönemin Belediye Başkanı ve Hukuk İşleri Müdürü hakkında girişimimiz üzerine ‘Görevi kötüye kullanmak’ ve ‘Kamuyu zarara uğratmak’ suçlarından dava açıldı. İki sanık da ilk duruşmaya katılmadı. Konak, Kars halkına geri kazandırılacak ve yapanın yanına kar kalmayacak.”