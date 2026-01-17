Giyim sektörünün köklü ismi River Island, geçtiğimiz yıl yaşadığı 32,3 milyon sterlinlik vergi öncesi kaybın ardından radikal bir küçülmeye gidiyor. CEO Ben Lewis'in "uzun vadeli sürdürülebilirlik" stratejisi olarak tanımladığı plan kapsamında, Ocak ayı sonuna kadar 27 mağaza kalıcı olarak kapatılacak.

18 Ocak İtibarıyla Kapanacak Bazı Şubeler:

Aylesbury, Leeds Birstall Park, Perth, Wrexham.

24 Ocak İtibarıyla:

Hartlepool, St Helens, Kilmarnock.

31 Ocak İtibarıyla:

Oxford, Grimsby, Rochdale, Hereford.

İndirim Marketlerinde Büyük Veda: Poundland

Ekonomik alışverişin adresi Poundland, 23 şubesiyle yollarını ayırıyor. Ülke Müdürü Darren MacDonald, bu kararın üzücü olduğunu ancak kapanış sürecinde müşterilere özel "veda indirimleri" sunacaklarını belirtti.

5 Ocak'ta başlayan süreç, Şubat ayının ortasına kadar devam edecek. Nottingham, Bristol ve Liverpool gibi büyük şehirlerdeki belirli noktalar listede yer alıyor.

GASTRONOMİ SEKTÖRÜ DE ETKİLENDİ

Popüler restoran zinciri TGI Fridays, girdiği finansal dar boğazdan çıkabilmek için 16 şubesini kurban etti. Bir kurtarma anlaşmasıyla 33 şube faaliyetine devam etse de, bu operasyon 450'den fazla çalışanın işsiz kalmasına neden oldu.

Kapanan Bazı Restoranlar: Reading, Coventry, Sheffield, Stratford ve Bournemouth şubeleri tamamen faaliyetlerini durdurdu.

Sosyal Sorumlulukta Mali Engel: Cancer Research UK

Listenin en çarpıcı ismi, kanser araştırmalarına fon sağlayan Cancer Research UK oldu. Hayır kurumu; yükselen enerji maliyetleri ve artan sigorta primleri nedeniyle 88 mağazasını kapatmak zorunda kaldığını duyurdu. Kurum, kısıtlı kaynaklarını mağaza işletmek yerine doğrudan hayat kurtaran araştırmalara aktarmayı hedefliyor.

Etkilenen Bölgeler: Belfast, Lancaster, Leeds, Swansea ve Lincoln dahil olmak üzere Birleşik Krallık'ın dört bir yanındaki bağış mağazaları kapanacak.