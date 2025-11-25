Sosyal medyada isyan eden kadın, sürece ilişkin hiçbir bilgilendirme yapılmadığını belirterek “İnsan bir arar, bir mesaj atar. Ne arayan var ne soran. Borç bir anda katlanmış” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kısa sürede yüz binlerce kez izlenen video, çok sayıda kullanıcının benzer şikâyetlerini paylaşmasıyla sosyal medya gündeminin üst sıralarına yerleşti.

KULLANICILARDAN PEŞ PEŞE ŞİKÂYETLER

Videonun ardından yorum yapan birçok kişi, küçük geçiş ücretlerinin habersiz şekilde katlanarak yüksek cezalara dönüştüğünü ifade etti. Paylaşılan bazı deneyimler şöyle:

“Aynı sorun Niğde–Ankara yolunda başıma geldi. 560 TL olması gereken geçiş ücreti için 6.300 TL ödedim.”

“350 TL ceza için 14 bin lira ödedim, icra süreciyle uğraştım.”

“HGS hesabında para olsa bile sistem düşmemiş, hiçbir bildirim yok. Sonra bir bakıyorsun devasa bir borç çıkmış.”

“Aynı şekilde mağdur oldum, resmen dolandırılmış gibi hissediyorum.”

Kullanıcılar, sistemin geçişleri zamanında işlememesi, bilgilendirme eksikliği ve cezaların kısa sürede aşırı yükselmesi nedeniyle yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini talep ediyor.