Doğada gözlemesi oldukça zor olan ve kamuflaj konusunda usta olan toprak karıncaları milyonlarca yıl öncesine ait dikkat çekici bir fosille gündem geldi. Bilim insanları, Karayipler'de bugüne dek rastlanmamış bir fosil türünü Dominik Cumhuriyeti’nden çıkarılan kehribar içinde buldu. Bu keşif bölgedeki biyolojik çeşitliliğe dair önemli bilgiler de veriyor.

KEHRİBAR İÇERİSİNDE BULUNDU

New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nden (NJIT) araştırmacılar, 16 milyon yıllık bu örneğin Karayipler’de keşfedilen ilk Basiceros fosili olduğunu duyurdu. "Basiceros enana" adı verilen bu minyatür tür, bilinen diğer türlerden oldukça küçük olmasıyla dikkat çekiyor. Yalnızca 5,13 mm uzunluğunda olan karınca, türün bilinen en küçük üyesi olarak kayıtlara geçti.

VARLIĞI BİLİNMİYORDU

Günümüzde sadece Güney Amerika’nın tropikal ormanlarında yaşayan Basiceros karıncalarının, geçmişte Karayip adalarında da yaşamış olduğu yapılan keşifle doğrulandı. Araştırma ekibinden doktora öğrencisi Gianpiero Fiorentino, fosilin eşsiz morfolojik yapısıyla bu karınca soyunun evrimsel tarihine yeni bir perspektif kazandırdığını belirtiyor.

MODERN TÜRLE KIYASLANDIĞINDA FARKLI ÖZELLİKLERE SAHİP

Araştırmacılar, Japonya'daki Okinawa Bilim ve Teknoloji Enstitüsü ile birlikte, yüksek çözünürlüklü tarama teknikleri kullanarak bu antik karıncanın 3 boyutlu yapısını detaylı biçimde inceledi. Mikro-BT görüntüleme sayesinde, fosilin normalde çıplak gözle fark edilemeyecek kadar ince özellikleri bile analiz edildi. Karşılaştırmalı analizler, Basiceros enana'nın modern akrabalarından ciddi şekilde farklı olduğunu ortaya koydu.

TAM BİR KAMUFLAJ USTALARI

Bu eski karınca, modern toprak karıncalarında görülen kamuflaj sistemlerine benzer yapılar barındırıyor. Vücuduna toprak ve yaprak parçalarını tutturmasına olanak sağlayan iki farklı tipte özel kıla sahip. Bu özellik, "kripsis" adı verilen saklanma stratejisinin milyonlarca yıl önce bile gelişmiş olduğunu gösteriyor.

EVRİM TERSİNE DÖNDÜ

Evrimsel süreci de tersine çeviren bu karıncaların zamanla küçülmediği aksine büyüdüğü ortaya çıktı. Önceki teoriler bu karıncaların geçmişte daha büyük olduğunu öne sürüyordu. Fakat bu fosil tüm bilinenleri tam tersine çevirdi. 20 milyon yıl içinde vücut boyutlarının neredeyse iki katına çıktığı hesaplandı.

PEKİ NEDEN YOK OLDULAR?

Toprak karıncaları gibi niş avcıların yok oluşuna, Miyosen dönemindeki çevresel değişimlerin neden olmuş olabileceği düşünülüyor. Biyolog Phil Barden, bu türlerin bölgeye eski kara köprüleri aracılığıyla ulaşmış olabileceğini, ancak zamanla iklim değişimleri ve artan rekabet nedeniyle Karayip ekosisteminden silinmiş olabileceklerini ifade ediyor.