Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci İpek Özbey'in sunduğu Karşı Karşıya programına konuk olan Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek ile Uluslararası İlişkiler ve Strateji Uzmanı Dr. Erol Mütercimler dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Dr. Mütercimler İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından 4 sayfalık rapor okunmasını eleştirirken şunları söyledi:

"BÖYLE BİR SAÇMALIK OLMAZ"

"Toplumun güveni açısından en kritik husus şudur. İmralı'da Öcalan'la ne konuştunuz. O 62 sayfa tuttuğunuz not ne? Şimdi siz onu önce 16 sayfaya düşürün sonra getirin burada 4 sayfa okuyun. Ondan sonra şöyle bir havaya girin; 'Kardeşim toplum umurumuzda değil. Biz istediğimiz yaparız.' Böyle bir saçmalık olmaz."

Mütercimler ayrıca şunları kaydetti:

"BENİ RAZI EDİN"

"Siz derseniz ki Türkiye'ye, 'buradaki esas aktör Abdullah Öcalan'dır.' İşte biz şunu söyledi, şunu söylemedi. Biz onunla konuşmaları değil, biz ona bıraktık bütün bunları derseniz bu iş zırva. Bir tek MİT başkanının ne söylediği ya da oranın raporu talep edilmez.

İkincisi Genelkurmay'ın istihbarat şubesi. Onun da raporu ya da topladığı her istihbaratın toplumla paylaşılması da beklenmez ama geri kalanlar siyasetçi. Siz neyi saklıyorsunuz. Böyle bir durumda saklarsanız eğer. Toplumdan Erol Mütercimler'in de rızası olmazsa siz beni küçümserseniz ne anlamınız var ki sizin. Siz benim adıma bu işi orada sürdürüyorsunuz. Beni bir razı edin, en köktenci razı olmayacaklara ben anlatayım."